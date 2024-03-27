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NBA》東契奇28分、獨行俠飆22顆三分雨打爆國王 豪取5連勝

2024/03/27 13:26

獨行俠一哥東契奇。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠一哥東契奇（Luka Doncic）今天得到28分，當家球星厄文（Kyrie Irving）也貢獻24分，獨行俠全場投進22顆三分，最後就以132比96輕取國王，獨行俠收下5連勝、暫居西部第六，而國王則是暫居西部第七。

東契奇上半場拿26分，有19分集中在第二節，幫助球隊前兩節打完以58比53領先。第三節獨行俠打出一波22比4攻勢，獨行俠在該節剩下4分31秒時就以89比65領先。獨行俠在第四節一度領先到39分，下半場雙方得分是74比43的巨大差距，讓獨行俠最後以36分之差大勝。

獨行俠以東契奇28分、11籃板、6助攻最佳，厄文24分8助攻，小哈達威（Tim Hardaway Jr.）也拿22分，華盛頓（P.J. Washington）14分13籃板。獨行俠全場團隊命中率為55.4％，團隊三分球39投22中、其命中率為56.4％。

國王以福克斯（De’Aaron Fox）18分最佳，K.穆雷（Keegan Murray）17分。國王球星沙波尼斯（Domantas Sabonis）12分11籃板、外帶9助攻，這是沙波尼斯連續55場交出雙十成績單，追平盧卡斯（Jerry Lucas）並列隊史最多。

獨行俠球星厄文。（法新社）

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