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網球》可惜！女雙球后謝淑薇搶十失手 邁阿密8強遭逆轉止步

2024/03/27 12:10

謝淑薇（左）。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕男女共站、WTA千分等級的邁阿密網賽，重返女雙世界球后的「台灣一姊」謝淑薇，與比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）搶十失手，終以6：1、4：6、9：11遭到科寧（Sofia Kenin）／瑪迪克-辛特絲（Bethanie Mattek-Sands）的美國地主組合逆襲，女雙8強止步。

上週重返女雙No.1的謝淑薇，職業生涯第10度角逐邁阿密女雙，不但與梅騰絲榮膺頭號種子，世界前二的頂尖組合更連闖2關，這也是小薇首度在此挺進８強。今日面對科寧／瑪迪克-辛特絲，「謝梅配」開賽氣勢如虹，3度破發先馳得盤。次盤東道主人馬強力反撲，小薇組合盤中接連兩個發球局被破，陷入2：5落後，讓對手扳回一城；戰線拉進決勝搶十，「台比聯軍」拉鋸纏鬥至8：9化解賽末點，但9：10被對手拿下第2個賽末點，總計激戰1小時24分鐘，無緣準決賽門票。

謝淑薇與好友梅騰絲本季重新合拍，元月在澳洲公開賽勇奪女雙冠軍之後，儘管歷經中東地區小低潮，「台比聯軍」又在印地安泉連過5關二度攻頂，儘管邁阿密惜敗終止北美7連勝，未能挑戰「陽光雙賽」金盃，接下來拿手歐洲紅土賽季仍大有可為。

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