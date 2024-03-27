中職》 統一獅萊恩現身高雄 為台鋼雄鷹站台一起創造雙贏

統一獅吉祥物萊恩今日現身高雄，參與台鋼雄鷹開幕戰街頭造勢活動。（統一獅提供）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕統一獅吉祥物萊恩今日現身高雄澄清路及九如路街口，參與台鋼雄鷹開幕戰街頭造勢活動，今年台鋼雄鷹正式投入一軍賽事主要排定高雄澄清湖棒球場擔任主場，獅隊與台鋼雄鷹行銷共同合作，期待雙方一起經營南台灣棒球市場，透過彼此行銷活動合作，創造更多好玩、活潑話題及看球樂趣。

近日台鋼雄鷹針對下周主場開幕戰進行街頭造勢宣傳活動，今日特別邀請好夥伴來自台南統一獅萊恩擔任嘉賓，今日萊恩一大早就來到高雄澄清湖街頭，邀請高雄球迷要力挺台鋼雄鷹，並邀請高雄球迷4.12（五）~14（日）歡迎來台南棒球場欣賞台鋼雄鷹與獅隊首度對戰，當週也結合台鋼雄鷹在台南棒球場舉辦交流活動，屆時歡迎南台灣喜歡棒球的球迷一起進場相挺，詳細合作行銷活動另行公布。

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今日萊恩出發前往高雄出任務前，也特別外帶台南美味早餐牛肉湯，外帶親送到高雄給TAKAO，為了保持美味萊恩還特別囑咐老闆務必要將「湯」、「肉」分開包裝，讓在高雄辛苦站街頭的TAKAO能夠品嚐到台南最甜美的牛肉湯，也充分展現南台灣的熱情。

本日萊恩參與街頭造勢活動後，TAKAO也特別幫萊恩導覽參觀台鋼雄鷹商品部及辦公室，讓萊恩這趟高雄之旅收穫滿滿，萊恩也邀請TAKAO四月來統一獅台南主場玩。

統一獅蘇泰安表示：「新球季即將開始，身為南台灣球隊多了一個新夥伴台鋼雄鷹，球場上兩隊教練、選手彼此競爭，而在行銷活動上彼此可以互相合作，拓展棒球市場人口是很好的開啟，期待在雙方合作下，能讓彼此的球迷都能踴躍進場為自己喜歡的球隊加油，透過行銷活動結合期待創造雙贏，讓職棒發展更加健全。感謝台鋼雄鷹今天的邀約，期待四月獅隊台南主場對戰台鋼雄鷹也能一起來共襄盛舉，帶給球迷全新的合作。」

統一獅吉祥物萊恩今日現身高雄，參與台鋼雄鷹開幕戰街頭造勢活動。（統一獅提供）

統一獅吉祥物萊恩今日現身高雄，參與台鋼雄鷹開幕戰街頭造勢活動。（統一獅提供）

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