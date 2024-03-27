自行車》新社高中隊大雪山集訓 一選手過彎外拋右膝擦傷

新社高中自由車隊目前正加緊訓練，以爭取在全中運中贏得好成績。（新社高中提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市新社高中自由車隊昨天下午前往大雪山進行道路訓練，一名男同學在下坡途，疑判斷轉彎幅度失誤，在大雪山林道約8K處外拋至路旁果園，幸教練車見狀隨即停下，其他選手也停車協助，幸該名選手僅右膝蓋輕微擦傷，以及車架受損，隨即由教練載回學校，並通知家長，選手事後即返回宿舍休息，並進行基本擦傷醫護處理。

新社高中校長林怡君表示，學生受傷後，教練一直陪在身旁，並持續觀察其有無出現任何異狀，以防有任何不舒服狀況發生；但學生表示一切正常，故並未就醫，今天也正常上課與訓練；針對此訓練意外，校方已依相關規定完成校安通報，並將持續加強對於學生訓練安全的提醒與教育。

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校方表示，因自由車隊訓練路線多有重複，基於安全提醒的義務，學生、教練將相關影片上傳學生與教練群組，轉知該路段障礙狀況，提醒自由車界隊友注意該路段，不料，引發外界關心。

新社高中表示，該校自行車隊目前積極爭取全中運最佳成績，因此加緊訓練，該名學生在訓練中因意外造成人車受損，因而必須停止訓練，頗感懊惱，但大賽在即，學校會於最短的時間內協助學生重返賽道恢復正常訓練，請大家給予學生加油與支持。

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