晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 休閒運動 自由車

自行車》新社高中隊大雪山集訓 一選手過彎外拋右膝擦傷

2024/03/27 12:58

新社高中自由車隊目前正加緊訓練，以爭取在全中運中贏得好成績。（新社高中提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市新社高中自由車隊昨天下午前往大雪山進行道路訓練，一名男同學在下坡途，疑判斷轉彎幅度失誤，在大雪山林道約8K處外拋至路旁果園，幸教練車見狀隨即停下，其他選手也停車協助，幸該名選手僅右膝蓋輕微擦傷，以及車架受損，隨即由教練載回學校，並通知家長，選手事後即返回宿舍休息，並進行基本擦傷醫護處理。

新社高中校長林怡君表示，學生受傷後，教練一直陪在身旁，並持續觀察其有無出現任何異狀，以防有任何不舒服狀況發生；但學生表示一切正常，故並未就醫，今天也正常上課與訓練；針對此訓練意外，校方已依相關規定完成校安通報，並將持續加強對於學生訓練安全的提醒與教育。

校方表示，因自由車隊訓練路線多有重複，基於安全提醒的義務，學生、教練將相關影片上傳學生與教練群組，轉知該路段障礙狀況，提醒自由車界隊友注意該路段，不料，引發外界關心。

新社高中表示，該校自行車隊目前積極爭取全中運最佳成績，因此加緊訓練，該名學生在訓練中因意外造成人車受損，因而必須停止訓練，頗感懊惱，但大賽在即，學校會於最短的時間內協助學生重返賽道恢復正常訓練，請大家給予學生加油與支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。