MLB》在南韓被下放的高祐錫又爆！ 苦吞首次救援失敗、防禦率破12

高祐錫救援失敗，賽後防禦率高達12.60。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕人到南韓卻在大聯盟海外賽前被下放3A的教士25歲韓籍投手高祐錫，今天於熱身賽再度登板卻救援失敗，只投0.2局就失掉3分，賽後防禦率上升到12.60。

高祐錫休賽季獲得教士隊2年450萬美元合約，原本有望力拚牛棚席位，但他在隨隊飛往首爾前表現就不佳，春訓主投4.1局防禦率高達12.46。更在抵達南韓後於友誼賽對決前東家雙子時被敲出一發2分砲，海外賽開始前球隊直接把他下放小聯盟3A，讓他只能眼睜睜看著隊友在家鄉打球，自己卻無緣參與。

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今天是高祐錫返美後，相隔14天後再度於大聯盟熱身賽登板，對手是水手隊，他在9局上半球隊5：4領先時上場，一開始先三振掉威廉森（Ben Williamson），接著連續被2名打者敲安形成、二壘有人局面，高祐錫回穩拿到第二個出局數後再被RJ Schreck敲安救援失敗，然後他又投出保送擠成滿壘，接著連隊友都發生失誤導致2人回來得分，高祐錫也在此時被換下場。

接替高祐錫的投手沒有再掉分，球隊也只幫他打回1分，終場教士以6：7輸給水手，總計高祐錫今天用34球僅投0.2局，被打3支安打，投出1次三振與1次四壞保送，失掉3分有1分自責分，吞下本季第2敗與首次救援失敗，賽後防禦率上升到12.60。

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