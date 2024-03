MLB》波拉斯失利的休賽季？五大球星只獲短約 僅李政厚拿6年約

李政厚。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟春訓進入尾聲,遊騎兵冠軍左投蒙哥馬利(Jordan Montgomery)以1年2500萬美元,外帶第二年有條件的自動續約選擇權,轉戰響尾蛇。蒙哥馬利是知名經紀人波拉斯(Scott Boras)的客戶,但未能爭取到想要的長約。這個休賽季波拉斯旗下的明星好手們大多只拿短約,只有韓籍好手李政厚獲得6年長約。

前MVP重砲手貝林傑(Cody Bellinger)上季在小熊回春,交出單季26轟、97分打點、打擊率3成07的成績。但貝林傑進入自由市場後,傳出想要一份2億美元大約,最後以3年8000萬美元(約新台幣25.8億)重返小熊隊。

金手套三壘手查普曼(Matt Chapman)去年季後離開藍鳥,外傳他尋求一份1.5億美元合約,最後以3年4500萬美元(約新台幣17億台幣)加盟巨人。

去年摘得國聯塞揚獎的史奈爾(Blake Snell),同樣也想爭取一份2億美元以上的大約,但最後只以2年6200萬美元(約新台幣20億)加盟巨人;生涯累積315轟的36歲老將J.D.馬丁尼茲(J.D. Martinez),日前以1年1200萬美元轉戰大都會。

波拉斯旗下客戶中,從韓職挑戰大聯盟舞台的李政厚,就獲得巨人隊6年1.13億美元合約(約新台幣36.4億)。李政厚今年在熱身賽出賽13場,共35打數敲12安,有1轟、5打點,打擊率3成43,整體攻擊指數(OPS)為0.911。

