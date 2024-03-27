MLB》波拉斯失利的休賽季？五大球星只獲短約 僅李政厚拿6年約

李政厚。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓進入尾聲，遊騎兵冠軍左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）以1年2500萬美元，外帶第二年有條件的自動續約選擇權，轉戰響尾蛇。蒙哥馬利是知名經紀人波拉斯（Scott Boras）的客戶，但未能爭取到想要的長約。這個休賽季波拉斯旗下的明星好手們大多只拿短約，只有韓籍好手李政厚獲得6年長約。

前MVP重砲手貝林傑（Cody Bellinger）上季在小熊回春，交出單季26轟、97分打點、打擊率3成07的成績。但貝林傑進入自由市場後，傳出想要一份2億美元大約，最後以3年8000萬美元（約新台幣25.8億）重返小熊隊。

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金手套三壘手查普曼（Matt Chapman）去年季後離開藍鳥，外傳他尋求一份1.5億美元合約，最後以3年4500萬美元（約新台幣17億台幣）加盟巨人。

去年摘得國聯塞揚獎的史奈爾（Blake Snell），同樣也想爭取一份2億美元以上的大約，但最後只以2年6200萬美元（約新台幣20億）加盟巨人；生涯累積315轟的36歲老將J.D.馬丁尼茲（J.D. Martinez），日前以1年1200萬美元轉戰大都會。

波拉斯旗下客戶中，從韓職挑戰大聯盟舞台的李政厚，就獲得巨人隊6年1.13億美元合約（約新台幣36.4億）。李政厚今年在熱身賽出賽13場，共35打數敲12安，有1轟、5打點，打擊率3成43，整體攻擊指數（OPS）為0.911。

Bellinger was seeking $200M+. He got $80M

Chapman was seeking $150M+. He got $54M

Snell wanted $250M+. He got $62M.

Montgomery wanted $170M+. He got $25M



Scott Boras sold the bag （literally） this offseason. You love to see it pic.twitter.com/BpO2JUVLM5 — Jacob Zanolla （@jz2016cubs） March 27, 2024

知名經紀人波拉斯（右）與查普曼。（資料照，美聯社）

蒙哥馬利。（資料照，美聯社）

貝林傑。（資料照，美聯社）

查普曼。（資料照，美聯社）

史奈爾。（資料照，美聯社）

J.D.馬丁尼茲。（資料照，美聯社）

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