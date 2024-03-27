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MLB》給回娘家的大谷翔平小驚喜！ 道奇主帥讚：天使是一流球團

2024/03/27 14:38

大谷翔平與楚奧特相擁。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平在今天重返洛杉磯天使主場，第一個打席時天使播放了他的紀念影片，現場觀眾跟著鼓掌歡呼，大谷翔平也脫下頭盔回應這感人一刻，賽後道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）便稱讚天使是一流球團。

今天是大谷翔平相隔6個月再次重返天使主場，他在首次站上打擊區時，天使便開始放出他的紀念影片，大谷翔平原本還想繼續打擊，但在發現所有人都沒有要繼續比賽時，他便退出打擊區感受這一刻，享受「前主場」球迷給他熱情的歡呼聲，他順勢脫下頭盔向這支孕育他的球隊致意。

不過大谷翔平在第二打席上場時，主場球迷的歡呼聲就開始夾雜著些許的噓聲，本場比賽大谷兩打席都被先發投手希爾賽（Chase Silseth）三振，賽後他春訓的打擊率下滑到3成93，本場比賽天使也在9局敲出再見安打，以4：3擊敗道奇隊。

賽後羅伯斯談起天使給大谷的驚喜儀式時表示那很棒，他不覺得大谷翔平知道天使要為他做這些事。「但天使，他們做對了，他們是一流球團。天使給他了一個很棒的小紀念儀式，我認為這很棒，他們做得很好。」

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