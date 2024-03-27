晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

舉重》泰國舉重世界盃 郭婞淳領軍拚奧運門票

2024/03/27 15:41

郭婞淳。（資料照，法新社）

〔中央社〕泰國舉重世界盃將於3月31日揭開序幕，「舉重女神」郭婞淳明天將啟程，率領台灣隊拚巴黎奧運門票，這也是她在去年10月杭州亞運後首場國際賽。

台灣舉重代表隊將出征3月31日至4月11日在泰國普吉島舉行的世界盃賽事，國際舉重總會（IWF）規定，選手若想要取得奧運資格，除了必須在各量級前10名，還得參加這一站賽事。

郭婞淳在東京奧運為台灣拿下金牌，去年再戰杭州亞運，因有傷在傷，加上熱身時傷到大腿，最終以銅牌作收，並缺席今年初亞洲舉重錦標賽，選擇留在台灣調整。

郭婞淳預計4月3日將在世界盃女子59公斤級A組亮相，迎接亞運後首場國際賽，明天將搭機前往泰國，教練林敬能接受中央社記者訪問時表示，郭婞淳目前奧運積分排名第5、在安全名單內，「這次主要去動一動，感受一下比賽氛圍。」

除了郭婞淳外，陳玟卉在女子71公斤級暫居第8，同樣有機會再登奧運殿堂，只是後面還有追兵，教練黃達德表示，希望這次能挑戰總和247公斤，排名再往前進、以確保奧運資格，後續規劃將前往法國、提前適應時差。

由於泰國世界盃是巴黎奧運前最後一場奧運積分賽，各國好手將使出渾身解數，女子49公斤級林呈璟、男子102公斤級陳柏任目前各排名第12、15名，若想要擠進奧運窄門，這場比賽勢必得全力以赴。

北韓去年亞運狂掃6金，這次世界盃也將參賽，成為比賽看點之一，而中國隊上屆東京奧運斬獲7金，但隨著巴黎奧運舉重量級縮減，各國最多只能派3男、3女參賽，且必須在5月確認參賽量級，因此這次世界盃勢必將牽動中國隊後續布局。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。