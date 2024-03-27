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2024探旅新北－定向越野活動 深刻感受土城、泰山、五股、坪林秘境魅力

2024/03/27 17:01

「2024探旅新北－定向越野活動」27日起開放報名，新北市政府觀光旅遊局訂於5月到8月，連辦4場活動，每個月最後一個週日輪流在土城、泰山、五股、坪林4 地舉辦。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／新北報導〕「2024探旅新北－定向越野活動」今天（27日）起開放報名，新北市政府觀光旅遊局訂於5月到8月，連辦4場系列活動，每個月最後一個週日輪流在土城、泰山、五股、坪林4地，將有650名報名的跑者手持定向地圖穿梭花徑、茶園、山顛、溪畔，以運動的方式認識在地文化，欣賞地方特色。

定向越野是具有百年以上歷史的戶外運動項目，結合體力、智力等綜合技能，「2025年世界壯年運動會」的定向越野項目也在去年底舉辦暖身賽，「2024探旅新北－定向越野活動」更在體驗定向越野趣味的同時，帶您深刻感受土城、泰山、五股、坪林秘境的魅力，每場限額650名，其中開放100個統報名額，讓熱愛新北及越野的你一口氣收集4場次，統報禮4款運動毛巾可拼湊出尋寶地圖，至地圖指定地點可領取大秘寶。

「2024探旅新北－定向越野活動」4位代言人包括體育主播田鴻魁、教練跑者李智群、越野一哥周青、知名網紅柯柯，4位跑者將分別參與土城、泰山、五股、坪林場活動。

新北市副市長陳純敬表示，去年探旅新北每場450個名額場場爆滿，今年將每場名額提升至650個，希望新北市各區的特色更廣為人知，透過定向越野鼓勵民眾不單只專注在速度，更有意識地去規劃自己想探索的路線，本活動提供競賽組與體驗組，運動愛好者和親子家庭都適合參與。

3月27日起伊貝特網站開放報名「2024探旅新北－定向越野活動」土城場以及統報，報名網頁也將同時公布各場的活動日期及報名開放日期，歡迎民眾留意新北市觀光旅遊網、新北旅客Facebook粉絲專頁、旅跑新北Facebook粉絲專頁相關訊息。

「探旅新北－定向越野活動」27日起開放報名，新北市政府觀光旅遊局訂於5月到8月，連辦4場活動，每個月最後一個週日輪流在土城、泰山、五股、坪林4 地舉辦。圖為去年的鶯歌場比賽。（資料照，圖為新北市政府提供）

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