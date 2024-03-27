台灣男籃》義大利教練可望掌國家隊兵符 張承中談歸化球員進度

吉爾貝克。（資料照，夢想家提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣男籃日前在亞洲盃資格賽吞下2連敗，期間各項問題引發外界批評，讓國家隊組訓、歸化球員和保險等議題浮上檯面。眼看第2階段賽事將在11月登場，籃協在歸化以及總教練人選上也有新進度，現任義大利籍的技術顧問圖奇可望接掌兵符，且目前和福爾摩沙夢想家洋將吉爾貝克洽談順利，最快待6月修法後，將可完成歸化。

台灣男籃在2月份的亞洲盃資格賽先後不敵紐西蘭、菲律賓，外界檢討聲浪四起。尤其日前會員大會中，又有會員提出「國家隊依表現獎懲」等言論，引發外界抨擊，今天籃協透過新聞稿回應，強調在會員大會中大家都可發表意見，這並非最後決議。

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籃協在新聞稿內提到，將由技術顧問圖奇協助擬定計畫、36人名單，今天籃協副秘書長張承中透露，確實有機會由圖奇接掌兵符，但目前尚未通過選訓委員會決議，預計4月份會定案，屆時36人名單也會出爐。

籃協目前規劃在4月中展開「強化合宿」，已提報體育署，屆時會讓球員一週集訓1至2天，預計會是長期的集訓，但4月份各聯盟賽程還未結束，恐怕又會上演多數球員請假的狀況，張承中強調，這部分會和聯盟協調出時間，讓大家都能參與訓練。

至於歸化球員方面，張承中表示，目前和吉爾貝克洽談順利，夢想家球團也相當支持，但確切日程仍得依國籍法修法狀況而定，「在修法通過之前，我們可以把所有前置作業做好，將細節談妥也達成共識，確定通過後即可盡快完成規化，7月就能確定。」

不過，張承中也提到，倘若修法沒能通過，還是會讓吉爾貝克加入國家隊，參與瓊斯盃，取得成績後再循先前Q.戴維斯、阿提諾的殊勳歸化方式，但這樣進度較慢，得等到8、9月後才能定案。

至於新竹攻城獅的狄帝也傳出是籃協屬意歸化人選之一，張承中表示，目前已和他的經紀人接洽，攻城獅球團也同意。

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