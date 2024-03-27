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網球》三屆冠軍再發威！媽媽老將阿莎蓮卡重返邁阿密4強

2024/03/27 16:43

阿莎蓮卡。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕三屆邁阿密網賽冠軍的阿莎蓮卡（Victoria Azarenka）寶刀未老，在美國佛羅裡達州歷經3盤苦戰，終以7：6（7：4）、1：6、6：3力退哈薩克對手普汀塞娃（Yulia Putintseva），挺進4強離賽史第四冠只差最後兩步。

白俄羅斯27種子阿莎蓮卡耗費2小時55分鐘，辛苦擊敗非種子普汀塞娃，職業生涯第5回安抵邁阿密準決賽，這位已當媽媽的34歲老將說：「對今天的勝利非常高興。尤其能在比賽後期找回狀態，這就是我的工作，所以非常開心能夠經歷這段過程。」

前世界球后的阿莎蓮卡，第15次角逐邁阿密，此前她曾於2009年、2011年和2016年贏得冠軍，目前累計賽史43勝，古往眾女網名將中高居第5，僅次於小威廉絲（Serena Williams）76 勝、大威廉絲（Venus Williams）67勝、葛拉芙（Stefanie Graf）59勝、莎巴提妮（Gabriela Sabatini）45勝。

WTA千分大賽自2009年設立以來，阿莎蓮卡已在該等級舞台囊括10座冠軍，距離第四次邁阿密決賽僅差一場勝利，下個對手則為哈薩克第4種子蕾巴金娜（Elena Rybakina）。阿莎蓮卡也曾在2016年連續贏得印地安泉、邁阿密兩項大賽，締造「陽光雙冠」壯舉。

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