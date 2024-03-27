中職》肯定張肇元阻殺力 3屆金手套的洪總：聯盟前段班

台鋼雄鷹張肇元。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕台鋼雄鷹鐵捕張肇元在公辦熱身賽大秀盜壘阻殺功力，總計抓到聯盟最多的5次，僅被成功1次，盜壘阻殺率高達8成。有3屆捕手金手套的總教練洪一中也表示，「肇元的阻殺在中職應該是前段班的。」

張肇元在2020選秀加入統一獅隊，2022年已在一軍初登場，季後被台鋼雄鷹擴編選秀挑中，歷經去年整季在二軍的打拚，今年將相隔2年上一軍，讓他直呼，「感覺有點不可思議。」

請繼續往下閱讀...

台鋼雄鷹張肇元。（記者陳志曲攝）

張肇元表示，過往都是打完公辦熱身賽後就要準備下二軍，今年要準備一軍例行賽，感覺不太一樣。他更幽默說道，「以前沒有看一軍賽程的習慣，甚至現在還會去看二軍的行程，要再調適一下移動日的節奏。」

去年台鋼在二軍打80場，張肇元就先發蹲捕51場，扮演主戰，今年熱身賽跟吳明鴻、陳世嘉待到公辦賽最後1天，開季台鋼可能設定這3人為開季捕手陣容。張肇元認為，雖然是熱身賽，感覺全隊勝負心很強烈。

在捕手技能上，張肇元的阻殺已備受洪總的肯定，但他認為，仍需加強場上的臨場應變能力，反應要再快一點，「一樣把該做的做好，把教練提點的東西做出來。」

台鋼雄鷹張肇元。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法