中職》「鷹狀元」寫史上首見另類紀錄 洪總跟本人都有發現

台鋼雄鷹曾子祐。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕台鋼雄鷹「狀元郎」曾子祐公辦熱身賽打擊手感火燙，目前以15支安打傲視全聯盟，然而，這15支全是一壘安打，寫下熱身賽史上最多一壘安打紀錄，這位「鷹狀元」也有意識到都是短程安打，強調現階段先不強求長打，「把球打紮實，讓球去飛。」

曾子祐總計出賽8場，33打數猛敲15支安打，由於沒有長打，打擊率跟長打率都是0.455。台鋼總教練洪一中今天也表示，曾子祐是打得還不錯，但因為力量不足，幾乎都是一壘安打，在壘上有人送回來的能力也比較不足。數據顯示，他壘上無人19打數敲10安，打擊率5成26；得點圈有人8支3，打擊率2成50。

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台鋼雄鷹曾子祐。（記者陳志曲攝）

曾子祐坦言，有發現安打都是一壘安打，但不會因此慌張，「有長打是加分，但不會去強求，現階段目標是讓球打紮實，上壘後讓後面打者打回來。」

目前曾子祐的身體素質也有成長空間，他說自己也試著要再練更壯，但每天訓練量和比賽量都很大，有感覺到一些瓶頸，「但我能做的都有去做。」

不過曾子祐的進步幅度仍是非常巨大，去年公辦熱身賽打擊率僅1成94，今年熱身賽已擊出全聯盟最多的15支安打。他認為，經過去年一整年二軍的洗禮，加上冬季聯盟也遇到很多好投手，對投手的變化球掌握度好很多。

台鋼雄鷹曾子祐。（記者陳志曲攝）

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