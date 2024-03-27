中職》追紅球也瘋棒球！ 統一獅邀請美國藝術家Kurt Perschke觀賞開幕戰

全球巡展的「紅球計畫RedBall Project」環境藝術，3月29日將現身臺南這個城市，身為臺南在地職業棒球隊也將共襄盛舉。（統一獅提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕統一7-ELEVEN獅主場開幕戰首戰，3.31（日） 臺南棒球場熱鬧開打，迎接臺南400系列主題活動，全球巡展的「紅球計畫RedBall Project」環境藝術，3.29將現身臺南這個城市，身為臺南在地職業棒球隊也將共襄盛舉，3.29~4.7萊恩、盈盈將跟著紅球臺南10個景點，跟著大家的節奏一起來追紅球，參與充滿意義的活動。本週日統一獅台南主場開幕戰熱鬧展開，也歡迎球迷們一起來臺南這個城市旅行，跟著萊恩追紅球，追完紅球追棒球。

4.9~4.14統一獅臺南400一起作伙世界交陪主題日，首日也特別結合紅球台南RedBall Tainan活動，只要當天出示你與紅球合影的照片，即可兌換本次系列活動專屬贈品，每人每次限兌換一份，數量有限換完為止。

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棒球就是一顆紅色縫線的球，跟紅球有種相同的默契與概念，3.31（日）臺南主場開幕戰，藝術家Kurt Perschke也將蒞臨獅隊主場觀賞精彩賽事，球隊行銷活動也特別規劃屬於棒球台南的秘密活動，屆時將透過現場大螢幕一起和球迷互動，帶給棒球迷不一樣的紅球樂趣。

「紅球計畫RedBall Project」環境裝置藝術行動，紅球在每座城市只會展出1次，「紅球在臺南」將是空前絕後，就彷彿人生遇到臺南400，也是唯一，展期為3.29至4.7，每天都在臺南城市不同的景點出現3.29風神廟接官亭、3.30永樂市場、3.31台南公園、4.1成功大學未來館、4.2安平古堡、4.3台南市美術館2館、4.4河樂廣場、4.5新化街役場、4.6竹溪-月見橋、4.7大南門城，歡迎大家一起來追紅球，跟萊恩展現創意一起玩起來，屆時，也歡迎大家一起來捕獲野生萊恩。

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