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全中運划船》本屆第一金出爐！桃園石門國中張雯翔、張易峰搶頭香

2024/03/27 18:42

張雯翔（右起）、張易峰搶下本屆全中運首金。（全中運提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕113年台北市全國中等學校運動會第一金出爐！提前移師宜蘭冬山河舉行的划船賽事，國男組雙人雙槳決賽由桃園市石門國中張雯翔／張易峰聯手搶頭香，本屆首面金牌快意到手，足令場邊選手家長和校長李汝怡都開心慶祝。

有別於昨日冬山河風浪較大的突發狀況，今日水面平緩且天氣涼爽，賽事進行順利。首個決賽項目為國男組雙人雙槳，張雯翔／張易峰與南投水里國中許弘澤／陳銘君競爭相當激烈，後勁十足的他們以7分04秒50， 僅1秒48之差摘下金牌。

賽後張雯翔說：「因為對手體重比我們重，我們可能前面起跑時比較吃虧，所以策略是一開始先咬住，500公尺後再增加槳頻，順利一舉超越。」至於張易峰去年全中運與學長陳恩搭檔屈居銀牌，今年改與同樣三年級生張雯翔合作終於摘金，樂得張易峰說：「這是我們國中最後一戰，只想站在最高，不想當第二！這次能和同學一起領獎，感覺更特別開心。」

張雯翔／張易峰國小都是田徑校隊，張雯翔主攻跳遠，張易峰則以100、400公尺接力為主，兩人上國中因為好奇嘗試划船，沒想到開了另扇窗，李汝怡也盛讚划船隊選手們相當努力，「他們都在阿姆坪練習，但石門水庫冬天是枯水期，練習時很不方便，同學們能有這樣的成績相當不容易。」

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