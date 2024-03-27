西班牙大師賽》周天成強心臟化解4局點 打敗阮日晉級男單16強

周天成。（資料照，歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成今晚在超級300系列西班牙羽球大師賽，以24：22、21：14擊敗愛爾蘭選手阮日，挺進男單16強。

世界排名15的周天成在上週瑞士公開賽打進決賽，但鏖戰3局不敵「左手重砲」林俊易，無緣本季第2座冠軍，不過小天持續奮戰，本週在西班牙馬德里榮膺男單第3種子，首戰對手是世界排名41的阮日，小天過去兩次交手都贏球，但去年德國海洛公開賽激戰3局才拿下逆轉勝。

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周天成首局跟阮日多次打成平手，即使克服9：13落後以一波8：1攻勢超前，但阮日還是先來到20：18，而小天再度展現強心臟一共化解對手4個局點機會，並先逼得對手回球出界拿到1個局點，接著再利用巧妙手法讓阮日來不及反應，成功後來居上拿下首局。

周天成第二局雖然9：5領先又被阮日連拿4分追平，但他有穩住陣腳先以一記殺球得分，再來更擋下對手攻擊並反守為攻，以11：9進入技術暫停，小天在暫停後更擴大領先，最終以直落二告捷，他將跟從資格賽出線的新加坡選手鄭加恆爭8強資格。

女單方面，遞補取得參賽資格的黃宥薰以22：20、23：21力挫美國華裔選手王苑力；梁庭瑜以21：18、21：18拍落秘魯選手卡絲提歐（Ines Lucia Castillo）。

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