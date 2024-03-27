中職》富邦悍將連2年熱身賽龍頭收尾 8年36勝聯盟第1

富邦悍將連續2年都以熱身賽龍頭收尾。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕富邦悍將今在公辦熱身賽以9：1擊敗台鋼雄鷹，確定以7勝1和2敗的勝率拿下第1，連續2年都以熱身賽龍頭收尾，寫下繼2016-17年中信兄弟以來的第1次，士氣高昂地挺進31日的例行賽。

高國麟在2局下用2分彈砲轟台鋼笠原祥太郎，4局下逮中台鋼游擊曾子祐傳球失誤，蔣智賢和陳真都擊出適時安打，單局猛攻4分大局。曾子祐前4局發生2次失誤，5局就被換下場休息。

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富邦悍將高國麟開轟。（記者陳志曲攝）

富邦先發投手戈威士投4局，被敲2支安打，無失分，林旺熙接替中繼，6局上被魔鷹以滾地球送回1分，富邦在6局下又開啟攻勢，大物新秀王念好擊出適時安打，送回1分；7局下蔣智賢、張進德也連續適時安打再進補2分。

台鋼上一軍前的最終戰並不順利，前6局內外野就發生4次失誤，打破隊史熱身賽單場最多紀錄，而投手陳冠豪控球大暴走，7局下對申皓瑋、林岳谷投出觸身球，其中申皓瑋表情相當痛苦，立即退場休息，富邦球團回應，「申皓瑋左手腕挫傷，正在冰敷中。」

富邦悍將去年就以8勝2敗、勝率8成奪下公辦熱身第1，今年熱身賽勝率也高達7成78，自從2017年入主中職，於2018、2020、2023、2024年都拿到熱身賽龍頭，總計62場拿到36勝，這是近8年來聯盟最多。

台鋼雄鷹先發投手笠原祥太郎。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發投手戈威士。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹曾子祐單場二次失誤。（記者陳志曲攝）

蔣智賢。（記者陳志曲攝）

陳真。（記者陳志曲攝）

王柏融。（記者陳志曲攝）

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