晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

網球》朝「陽光雙冠」邁進！前球王艾卡拉茲連3年勇闖邁阿密8強

2024/03/27 21:42

艾卡拉茲。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕年僅20歲的前世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）近況甚佳，2個6：3擊敗義大利23種子穆塞帝（Lorenzo Musetti），西班牙頭號種子連續第3年躋身邁阿密網賽男單8強，也持續朝著包辦北美「陽光雙冠」的目標邁進。

前站印地安泉6連勝衛冕的艾卡拉茲，同樣ATP千分等級的邁阿密連戰皆捷，近來連勝場數擴大到9場，包括此役從底線到網前的全方位靈活打法，徹底壓制年長2歲的穆塞蒂，「我知道他的後場打法，試著不讓他在場上感到自在。」艾卡拉茲持續展現侵略性，積極上網搶攻，「這就是我的風格。我認為我做得很好，對自己的表現非常滿意。」

新世代雙雄次盤第3局上演精彩攻防，從精準的抽球、截擊、高吊球，甚至相互施展完美的跨下擊球美技，儘管穆塞蒂贏得這1分，兩人媲美電玩主角般你來我往的戲劇性交手，足以贏得現場熱情觀眾起身鼓掌喝采。

艾卡拉茲把對戰穆塞蒂改寫為4勝1負，8強對手則為32歲的保加利亞老將迪米特洛夫（Grigor Dimitrov），他期許乘勝追擊，目標正是成為自2017年瑞士天王費德爾（Roger Federer）以來，第一位橫掃「陽光雙冠」的男人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。