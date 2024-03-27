網球》朝「陽光雙冠」邁進！前球王艾卡拉茲連3年勇闖邁阿密8強

艾卡拉茲。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕年僅20歲的前世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）近況甚佳，2個6：3擊敗義大利23種子穆塞帝（Lorenzo Musetti），西班牙頭號種子連續第3年躋身邁阿密網賽男單8強，也持續朝著包辦北美「陽光雙冠」的目標邁進。

前站印地安泉6連勝衛冕的艾卡拉茲，同樣ATP千分等級的邁阿密連戰皆捷，近來連勝場數擴大到9場，包括此役從底線到網前的全方位靈活打法，徹底壓制年長2歲的穆塞蒂，「我知道他的後場打法，試著不讓他在場上感到自在。」艾卡拉茲持續展現侵略性，積極上網搶攻，「這就是我的風格。我認為我做得很好，對自己的表現非常滿意。」

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新世代雙雄次盤第3局上演精彩攻防，從精準的抽球、截擊、高吊球，甚至相互施展完美的跨下擊球美技，儘管穆塞蒂贏得這1分，兩人媲美電玩主角般你來我往的戲劇性交手，足以贏得現場熱情觀眾起身鼓掌喝采。

艾卡拉茲把對戰穆塞蒂改寫為4勝1負，8強對手則為32歲的保加利亞老將迪米特洛夫（Grigor Dimitrov），他期許乘勝追擊，目標正是成為自2017年瑞士天王費德爾（Roger Federer）以來，第一位橫掃「陽光雙冠」的男人。

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