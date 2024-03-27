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中職》公辦熱身賽超時保送首例 彭識穎竟是因「太專注」

2024/03/27 23:12

彭識穎投球超時，在1好3壞情況下，被記1壞球，打者陳品捷被保送上壘。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今晚公辦熱身賽龍象大戰，8局上味全龍進攻，兩出局一、二壘有人，中信兄弟左投彭識穎登板接替李振昌投球，面對陳品捷打擊，他在1好3壞情況下，因超過25秒未啟動投球動作，被裁判宣告壞球，成為公辦熱身賽投手超時被判壞球形成保送首例，所幸彭識穎穩住陣腳解決林辰勳，化解滿壘失分危機。

兄弟日籍總教練平野惠一賽後談話與動作都相當生動，他說，「其實我在場邊看到就覺得完了，要超時了，秒數快到了就覺得完了，時間還OK嗎？應該來不及了吧，結果就真的來不及了！」

平野認為，投手還是有必要去習慣新規定，彭識穎可能太專注在投打對決，視野要再寬廣一點，做好各種準備，捕手高宇杰也必須提醒、幫助彭識穎，如果只是專注配合投手的話，有可能就會超時。

彭識穎說，他太專注跟捕手高宇杰暗號搭配，完全忘記時間，當時1好3壞在想要丟什麼球，可是捕手沒配到他想要丟的球，不想投保送，正常來說會先瞄一下投球計時器，結果他完全沒看到時間。

彭識穎認為，經過熱身賽練習，新規定不會有太大壓力，他是第一次發生，還好是在熱身賽，例行賽會跟捕手多溝通，自己會多注意，畢竟示他的疏失。

彭識穎投球超時，在1好3壞情況下，被記1壞球，打者陳品捷被保送上壘。（記者林正堃攝）

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