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西班牙大師賽》「左手重砲」林俊易拍落中國雷蘭曦 台灣5男單闖16強

2024/03/28 06:58

林俊易。（資料照，美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「左手重砲」林俊易今天凌晨在超級300系列西班牙羽球大師賽，以21：17、21：18擊敗中國雷蘭曦，晉級男單16強，目前台灣共有5人晉級。

林俊易上週在瑞士公開賽封王，目前以5萬7286分，在奧運積分榜排名18名，想前進巴黎奧運就必須躋身至16名，所以他還得追過中國翁泓揚5萬9950分、馬來西亞黃智勇5萬8735分。

林俊易本週在西班牙大師賽得持續爭取積分，他是男單第6種子，於首輪遭遇世界排名33的雷蘭曦，雙方之前3次交手，小林雖然握有2勝，但今年1月印尼大師賽32強就曾不敵雷蘭曦獲勝。

林俊易首局克服11：15落後，以一波10：2翻轉戰局並先下一城，在第二局就一路維持領先，最終就以直落二收拾雷蘭曦，也報了1月的輸球之仇。林俊易16強將對上馬來西亞選手梁峻豪。

王子維21：11、21：12打敗印度選手曼朱納特（Mithun Manjunath），16強遭遇日本高橋洸士；李佳豪以21：8、21：10打退印度的喬治（Kiran George），將跟丹麥選手克里斯多福森（Mads Christophersen）爭8強席次，另外周天成對上新加坡選手鄭加恆，蘇力揚將碰到法國的波波夫（Toma Junior Popov）。

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