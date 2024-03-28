MLB》道奇豪擲10年44.7億！ 綁住當家明星捕手到38歲

史密斯簽下10年1.4億美元延長合約。（圖片取自道奇X）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊在開季前再度有大動作！選擇與自家明星捕手史密斯（Will Smith）簽下一張10年1.4億美元（約新台幣44.7億）續約，綁住當家本壘指揮官到2033年。

根據大聯盟報導指出，這張10年1.4億美元的延長合約當中有部分金額屬延遲支付，未來將在2034年到2043年，每年支付500萬美元給史密斯，現年28歲的史密斯在合約走完後已經38歲，有望終身披著道奇隊的藍白戰袍。

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史密斯在簽下此張合約後成為球隊第四位擁有10年合約以上的球員，前三人分別為貝茲（Mookie Betts）的12年約，大谷翔平的10年約以及山本由伸的12年約。此外道奇兩大核心佛里曼（Freddie Freeman）與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）也都有4到5年的長約在身。

史密斯在過去幾年打出聯盟頂尖捕手的表現，連續3年有至少3.9fWAR的輸出，生涯自2019年登上大聯盟至今，每年wRC+都高於聯盟平均（100），上個賽季史密斯首度入選明星賽。

史密斯簽下的10年約是史上第一張給捕手的10年合約，超越2013年巨人給波西（Buster Posey）9年約，同時總額1.4億則是現役捕手的最大約。

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