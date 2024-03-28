NBA》總是學不會！ 勇士嘴綠首節瘋狂抱怨 連吞2T遭驅逐出場

勇士格林（中）因為不斷抱怨被裁判連吹兩次技術犯規驅逐出場。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季多次因情緒控管失序的勇士隊格林（Draymond Green）今天再度於跟魔術一戰鬧事，他在開節還沒過4分鐘就因為持續抱怨裁判，連吞兩次技術犯規遭驅逐出場。

格林過往就有多次因過大動作傷害對手的舉動，在本季他更是因為鎖喉灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）以及揮拳太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）遭到無限期禁賽。

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然而格林在回歸後狀態依舊沒有好轉，持續在場上做出許多危險行為，就連昨天對熱火一戰，他也用現場主播都有意見的危險動作放倒「澳洲王」米爾斯（Patty Mills），不過最終只被吹一般犯規。

今天勇士「背靠背」對戰魔術，班切羅（Paolo Banchero）上籃得手還要到犯規後，儘管犯規的人不是格林，他仍不斷對裁判抱怨而且完全沒有停下來的跡象，因此格林獲得一次的技術犯規，想不到格林還繼續抱怨，最終裁判直接賞他第二個技術犯規讓他離開賽場。

勇士在格林退場後，首節靠著湯普森（Klay Thompson）7分以及板凳出發的波傑姆斯基（Brandin Podziemski）6分與穆迪（Moses Moody）5分進帳，以27：11領先命中率僅13.6%的魔術。

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