MLB》幫助索托融入洋基隊！ 主帥布恩給他一個簡單指示

洋基重砲手索托。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟將在明天展開2024年球季，從教士隊轉戰洋基隊的明星重砲索托（Juan Soto），便獲得總教練布恩（Aaron Boone）一個簡單的指示。

洋基新賽季首戰將會在太空人隊主場舉行，總教練布恩被問到該如何讓剛來的索托融入陣中其他明星如賈吉（Aaron Judge）、瑞佐（Anthony Rizzo）、史坦頓（Giancarlo Stanton）時，布恩表示：「我告訴他的訊息是，這裡也是你的休息室。我們想要與你一起成長與學習，我們想要讓你能夠去說，或者去做任何你需要的事情。」

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布恩認為，在今年短暫春訓當中，索托融入的狀況不錯，「他看起來非常舒適，他看起來很開心。我認為我們的領導者做得很好，他讓其他人都感覺到自己像是待在自己家一樣。」

春訓時，索托一開始的狀態非常火燙，前4戰就敲出3轟，但到春訓後段手感有所冷卻，他也因此待在球隊春訓基地調整揮棒。布恩表示，這對索托來說並不是件壞事，因為每個打者都會在不同的時間點面對表現不怎麼樣的時刻，不過布恩認為索托已經準備好迎接開季。

洋基在去年球季無緣季後賽，是自2016年以來首次，因此今年有可能會是布恩在2018年接手洋基主帥後地位最受動搖的一個賽季。布恩表示，他來這裡是為了試著贏下世界大賽冠軍，他專注於幫助洋基盡可能成為最棒的球隊，球隊的目標就是贏下世界大賽冠軍，他也不是為了保住自己的工作而執教。「我正處在競爭模式當中。」

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