NBA》不養生了！威金斯砍全隊最高23分 勇士力退魔術

勇士威金斯（左）繳出全隊最高23分。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天作客魔術，威金斯（Andrew Wiggins）繳出全隊最高23分，加上柯瑞（Stephen Curry）在最後關頭砍進關鍵三分球，助隊驚險保住領先優勢，終場勇士以101：93收下2連勝。

西部第10的勇士近期持續為季後賽努力，昨天擊敗熱火，和第11的火箭仍保有1場勝差，今天背靠背迎戰魔術也得全力搶勝。

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之前因為情緒失控傷人遭禁賽的的勇士小前鋒D.格林（Draymond Green），再度脫序演出，今天開賽沒多久，就因持續抱怨裁判，連吞兩次技術犯規，遭驅逐出場。不過，魔術也沒有因此得利，第1節進攻當機，全隊只拿下11分，半場打完勇士取得45：37領先。

魔術在下半場持續緊追，克服最多17分落後，在決勝節追到2分差，今天表現出色的威金斯適時挺身而出，關鍵上籃助隊穩住領先優勢。

不過，最後3分多鐘魔術連趕7分，讓雙方僅剩1分差，但沒把握超車的機會，反倒讓小裴頓（Gary Payton II ）、柯瑞連續得分帶走勝利。

勇士今三分球命中率只有29.4%，但有5人得分上雙，威金斯攻下23分，柯瑞進帳17分、10助攻；魔術安東尼（Cole Anthony）替補上陣，繳出全場最高26分、8籃板。

柯瑞。（法新社）

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