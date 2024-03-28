NBA》波爾本季代表作砍38分無用！ 湯瑪斯也飆38分率籃網退巫師

波爾（右）今天狂砍38分，但對手湯瑪斯也砍38分，巫師在延長賽不敵籃網。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巫師隊波爾（Jordan Poole）今天狂砍38分7籃板8助攻繳出本季最佳表現，然而球隊缺依舊在延長賽以119：122不敵籃網，戰績持續低迷。

籃網今天湯瑪斯（Cam Thomas）首節就爆砍17分，不過巫師靠著多點開花與高達70%的投籃命中率與75%的三分命中率，依舊取得33：31領先，次節巫師命中率接近砍半（35.3%），單節僅得到21分，半場打完以54：61落後籃網，半場湯瑪斯就已經砍下24分。

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第三節波爾獨拿12分助巫師將比數追近至91：92一分落後，第四節波爾持續個人秀，單節14分進帳，而庫茲馬（Kyle Kuzma）的追平三分球也幫助兩隊以122平進入延長賽。延長賽籃網直接打出6：0攻勢迫使巫師叫暫停，暫停過後巫師一度將比數追到118：120落後，但最終波爾25尺大號三分沒投進，儘管芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）在剩下4.1秒時關鍵2罰都沒進給巫師一線生機，但巫師阿夫迪賈（Deni Avdija）卻發生失誤被芬尼史密斯抄截得手，終場籃網就以3分差險勝巫師。

湯瑪斯（中）拿38分助隊擊敗巫師。（今日美國）

今天籃網湯瑪斯狂轟38分7助攻率隊奪勝，施洛德（Dennis Schroder）也有21分進帳，布里吉斯（Mikal Bridges）19分6籃板，克雷斯頓（Nic Claxton）17分13籃板3火鍋。波爾今天拿下38分7籃板8助攻，庫茲馬24分6籃板10助攻，阿夫迪賈17分12籃板，巴格利（Marvin Bagley III）板凳出發拿下18分。

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