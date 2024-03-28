NBA》詹皇超狂大三元+八村壘32分大爆發 恐怖湖人關鍵期奪5連勝

湖人輕取灰熊。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人今日背靠背出賽交手灰熊，雖然昨日燃燒近52分鐘的「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）缺陣，但靠著「詹皇」詹姆斯（LeBron James）繳出全能大三元，湖人終場以136：124獵殺灰熊，在排名卡位的關鍵期豪取5連勝。

詹姆斯此戰獨自帶隊，不僅穩定輸出火力，還不斷穿針引線活化球隊進攻，加上八村壘、D.羅素（D'Angelo Russell）、海伊斯（Jaxson Hayes）都有亮眼貢獻，湖人上半場打完取得69：61領先。

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易籃後，八村壘、D.羅素持續在外線開砲，湖人一度建立超過20分的領先優勢，不過灰熊也展現韌性，成功縮小差距，讓戰局出現懸念。

八村壘。（法新社）

來到決勝節，湖人繼續用三分火力轟炸對手，並不斷製造犯規站上罰球線取分，全隊多點開花站穩領先腳步，最終紫金大軍踢館成功輕取灰熊。

湖人全場轟進18顆三分彈，有7人得分上雙，詹姆斯繳出23分、14籃板、12助攻大三元，八村壘外線8投7中，得到32分、10籃板，D.羅素23分、4助攻，里維斯（Austin Reaves）13分、11助攻。

灰熊方面，巴恩（Desmond Bane）26分、16助攻，拉拉維亞（Jake LaRavia）25分、6籃板，傑克森（Jaren Jackson Jr.）進帳17分。

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