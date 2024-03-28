奧運》不愧是巴黎！2024奧運聖火、獎牌將「穿LV」亮相

2024巴黎奧運和帕運的獎牌、聖火將「穿LV」亮相。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕2024巴黎奧運、帕運今夏即將舉行，比賽贊助商LVMH集團旗下精品路易‧威登（Louis Vuitton）品牌，特別為兩場盛事的聖火、獎牌們製作了專用旅行箱及展示箱，奢華外觀近日曝光。

LV自1988年就開始為各項運動賽事設計獎牌、獎盃專屬的旅行展示箱。（路透）

據《路透》報導，2024奧運、巴黎帕運分別即將於7月26日、8月28日在法國巴黎舉行，贊助商LVMH集團旗下知名精品品牌路易‧威登（Louis Vuitton，下稱LV）也特別為兩項重大運動盛事的獎牌、聖火客製了專屬的旅行箱及展示箱。

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LVMH集團共贊助巴黎奧運1.5億歐元（約台幣52億元），除LV外，獎牌由高檔珠寶品牌尚美巴黎（Chaumet）設計、法國國家隊制服則由名貴皮鞋皮件品牌Berluti負責設計。（路透）

LV官方昨（27）日公開相關外觀及相片，這些在巴黎近郊手工客製的旅行箱，充滿熟悉而低調的奢華感，旅行箱除了抽屜和鑰匙機關外，也都可以打開固定變成展示箱使用。

據悉，LV是全球最大精品品牌，自1988年就開始設計獎牌、獎盃專屬的旅行箱，如去（2023）年他們也曾為在巴黎舉辦的世界盃橄欖球賽（Rugby World Cup）設計獎盃旅行展示箱。

LVMH集團總計贊助巴黎奧運金額達1.5億歐元（約台幣52億元），旗下數個品牌皆參與巴奧各項事務，包括獎牌由高檔珠寶鐘錶品牌尚美巴黎（Chaumet）設計、名貴皮鞋皮件品牌Berluti則負責為巴黎國家隊設計制服。

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