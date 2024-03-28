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12強》台灣與美、日、韓同組？ 墨媒流出地獄名單引熱議

2024/03/28 10:32

台灣隊。（資料照，記者陳志曲攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕第3屆世界12強棒球賽將在今年11月登場，今日墨西哥媒體《Beisbolpuro》曝A組的名單，等於B組將出現台灣、日本、美國、南韓的超地獄分組引發熱烈討論，但由於該媒流出的分組名單不一定是最終定案，正式名單要等WBSC公布才能確定。

《Beisbolpuro》透露，今年12強的A組會是墨西哥、巴拿馬、波多黎各、古巴、多明尼加以及委內瑞拉。這也代表B組將出現日本、美國、南韓、台灣、荷蘭、澳洲的超地獄組合。不過以目前世界排名來看，如此分組代表B組6支球隊中有4支在前5名，分別是第1的日本，第3的美國，第4的南韓與第5的台灣，以實力分配來說相當不合理。

第三屆世界12強棒球賽預計在今年11月10日至24日舉行，12支球隊將會分為兩組，小組賽將為「6取2」出線。

台灣與墨西哥獲得小組賽的主辦權，A組墨西哥預計會在11月10日至14日舉行。B組預計會在11月14日至18日於台灣舉行，預計在大巨蛋開打。而B組13日的開幕戰會在名古屋巨蛋開打。21日至23日舉行的超級循環賽會在東京巨蛋舉行，隨後於24日進行獎牌戰。

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