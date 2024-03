NBA》格林轟37分、菜鳥寫比肩姚明記錄！ 火箭擊敗雷霆豪取10連勝

格林(中)拿下全場最高37分。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕近期勢不可擋的火箭隊今天對戰雷霆隊,雙方打到延長賽才分出勝負,在格林(Jalen Green單場狂轟37分,攜手菜鳥湯普森(Amen Thompson)25分15籃板帶領下,於延長賽以132:126擊敗雷霆,豪取10連勝。

今天雷霆主將吉爾吉斯亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)因傷缺陣,火箭在首節就給雷霆下馬威取得11分領先,但次節火箭進攻當機只拿到21分,半場打完雷霆反倒以50:49取得1分領先。下半場第三節格林個人獨得17分,但雷霆吉迪(Josh Giddey)個人也砍15分,三節打完雷霆仍拉開些微分差來到85:80領先。

第四節火箭花了半節時間將分差追近到一個球權,甚至在剩下8.9秒時靠著湯普森的罰球取得3分領先,但雷霆威廉斯(Jalen Williams)在剩下4.1秒時投進26呎大號三分追平使兩隊進入延長賽。

延長賽布魯克斯(Dillon Brooks)連投2記三分拉開6分差,雷霆喬伊(Isaiah Joe)一度靠三分火力幫雷霆追到3分差仍於事無補,因為火箭再靠格林與湯普森兩人打出4:1攻勢將分差拉開,雷霆終場以6分差輸球,吞下近3戰第2敗。

