NBA》格林轟37分、菜鳥寫比肩姚明記錄！ 火箭擊敗雷霆豪取10連勝

格林（中）拿下全場最高37分。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕近期勢不可擋的火箭隊今天對戰雷霆隊，雙方打到延長賽才分出勝負，在格林（Jalen Green單場狂轟37分，攜手菜鳥湯普森（Amen Thompson）25分15籃板帶領下，於延長賽以132：126擊敗雷霆，豪取10連勝。

今天雷霆主將吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）因傷缺陣，火箭在首節就給雷霆下馬威取得11分領先，但次節火箭進攻當機只拿到21分，半場打完雷霆反倒以50：49取得1分領先。下半場第三節格林個人獨得17分，但雷霆吉迪（Josh Giddey）個人也砍15分，三節打完雷霆仍拉開些微分差來到85：80領先。

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第四節火箭花了半節時間將分差追近到一個球權，甚至在剩下8.9秒時靠著湯普森的罰球取得3分領先，但雷霆威廉斯（Jalen Williams）在剩下4.1秒時投進26呎大號三分追平使兩隊進入延長賽。

延長賽布魯克斯（Dillon Brooks）連投2記三分拉開6分差，雷霆喬伊（Isaiah Joe）一度靠三分火力幫雷霆追到3分差仍於事無補，因為火箭再靠格林與湯普森兩人打出4：1攻勢將分差拉開，雷霆終場以6分差輸球，吞下近3戰第2敗。

JALEN GREEN AND THE ROCKETS ARE ON A MISSION



Green drops 37 as the Rockets win an OT thriller to make it 10 in a row



HOU stands 1 GB of GSW for the 10th spot in the West. pic.twitter.com/x8IihTQyQe — NBA （@NBA） March 28, 2024

火箭今天先發5人全部得分上雙，格林拿下全隊最高的37分外加9籃板7助攻，菜鳥湯普森拿下25分15籃板4助攻，成為自姚明後第一位能夠拿下25分15籃板的火箭菜鳥。史密斯（Jabari Smith Jr.）16分、布魯克斯20分、范維利特（Fred VanVleet）13分6助攻。

雷霆方面，榜眼霍姆格倫（Chet Holmgren）今天只打18分鐘拿下2分7籃板3火鍋，發生5次失誤6犯退場，吉迪拿下全隊最高31分外帶7籃板，威廉斯23分10助攻但23投僅9中，喬伊板凳出發拿下17分，威金斯（Aaron Wiggins）16分。

火箭近期力拼附加賽資格，不過由於今天勇士也贏球，兩隊目前仍有1場勝差。

湯普森（右）今天拿下25分15籃板。（今日美國）

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