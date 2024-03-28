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體育 籃球 NBA

NBA》太狂！最後45秒隻手遮天 「可愛」一己之力率快艇逆轉七六人

2024/03/28 11:56

雷納德。（USA TODAY Sports）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕快艇當家球星「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）今日在最後關頭隻手遮天，率領球隊以108：107逆轉七六人，終結2連敗。

快艇首節慢熱只得18分，陷入雙位數落後，不過次節全隊將士用命倒打一波28：20攻勢，迅速收復失土。易籃後戰局依舊膠著，快艇持續緊咬比數，帶著75：79落後進入末節。

來到決勝節，戰況持續拉鋸，而雷納德在讀秒階段開始接管比賽，先在倒數44秒時，強勢切入上籃得手，加罰機會也把握住，幫助球隊以105：104超前比數，但七六人馬上靠著希爾德（Buddy Hield）投進三分球要回領先。

眼看球隊陷入落後，雷納德又跳出來當英雄，他在倒數16秒時直搗黃龍上籃得分，並且進算加罰完成三分打，率隊以108：107再度逆轉，不僅如此，雷納德還在最後關頭送出火鍋，擋下對手反撲，雷納德在關鍵時刻主宰戰局，靠著一己之力幫助球隊奪勝。

雷納德攻下17分、9籃板，P.喬治（Paul George）22分、10籃板，哈登（James Harden）16分、14助攻。

七六人部分，馬克西（Tyrese Maxey）26分、8助攻，烏布瑞（Kelly Oubre Jr）17分、11籃板，希爾德進帳17分。

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