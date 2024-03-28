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PLG、T1兒童節同樂！阿巴西是彈珠大師、林秉聖竟拆了哥哥的玩具

2024/03/28 11:26

阿巴西。（T1聯盟提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕兒童假期即將到來，T1聯盟與P. LEAGUE+聯手舉辦「leT's Play 一起玩ㄅ！」兒童節公益活動，與「台灣玩具圖書館」合作於 4/4-4/7 新北中信特攻、台南台鋼獵鷹、高雄全家海神，以及共同響應的台北富邦勇士、桃園璞園領航猿、新竹御頂攻城獅賽事主場設置「玩具捐贈箱」，募集球迷朋友們不再需要的玩具，重新整理，讓他們能帶給下一位主人更多歡樂回憶。

T1特別訪問各隊球星的兒時回憶，在塞內加爾長大的阿巴西，因時空場地的限制，當時能選擇的玩具並不多，彈珠是當時小朋友負擔得起，也是最多樣化、多人互動的遊戲。

阿巴西介紹其中一種最常見的玩法，利用彈珠拋物線、動量和地球引力等特性，將自己的母彈珠彈至子彈珠堆中，超出界線的子彈珠即為自己的戰利品。阿巴西說：「雖然沒有特別愛彈珠，而是因為好朋友們都在玩，所以自己也玩，不過，每每參戰我都抱持著必勝的決心，否則就要將自己心愛的彈珠拱手讓人了！」

高錦瑋。（T1聯盟提供）

來自花蓮的高錦瑋，小時候也是跟著部落夥伴們玩在一塊，有一段時間部落裡風靡BB槍，一到下課時間就會跑進山林間打起BB槍大戰，每位隊友各司其職，高錦瑋因機動性高，經常被分派到埋伏部隊，在錯綜復雜的戰場上，分析敵情走向，並從後方突襲，認真程度堪比戰場。高錦瑋對兒時記憶最深刻的是，某一次雙方人馬幾乎都被找到，唯獨其中一位遲遲沒有出現，便以為他先行回家吃飯，沒想到大家吃飽喝足，討論著下一場戰略時，才發現這位隊友仍拿著BB槍躲在一棵樹的後方。

丁聖儒說起小時候喜歡的玩具和遊戲，十隻手指頭也數不完，玩具經歷豐富到堪稱玩具富翁，有與姊姊假裝去補習班試聽課程，實際上玩起幽游白書；有跟同學借4張卡牌，反倒贏到牌盒裝不下的鬥牌；也有讓丁丁感到挫折的遊戲王卡和戰鬥陀螺，談到失利的遊戲，丁聖儒說：「沒有成就感的項目我會果斷放棄，不浪費時間蹉跎，有成就感的項目我會繼續努力、堅持到最後一刻！就像籃球是我嘗試過的運動項目中最有成績的，因此不到終點絕不輕言放棄。」

丁聖儒。（T1聯盟提供）

簡偉儒則是從小到大都喜歡車子類型的玩具，起初是看了卡通，並由哥哥引領入四驅車之門，感受到組裝、改裝拆解、跑軌道與拼速度的樂趣，種種過程都讓自己深刻體會，原來自己是這麼喜歡親手做。提到四驅車時，可以感受到簡偉儒眼神發光，他說：「出去跑車的時候，多少都會遇到失利的時候，但我覺得結果不一定重要，最重要的是，憑自己的力量完成，而且看到自己改造的車子在軌道上跑，就好像卡通裡的主角閃閃發亮。」

簡偉儒。（T1聯盟提供）

與大多數小朋友一樣，林任鴻也看過無數卡通，舉凡皮卡丘、玩具總動員、湯姆貓與傑利鼠等，尤其最喜歡數碼寶貝，只要出門必定會帶一隻公仔回家，而數碼寶貝中，又以戰鬥暴龍獸的伶牙俐爪與攻擊強度為小小林之最。某次在家長同意下抽到首獎暗黑戰鬥暴龍獸，對年幼的林任鴻來說，開心程度相當於中了樂透頭獎，但開心沒有3天，弟弟林秉聖因自己的炫耀與過分展示，拆解了自己最心愛的暗黑戰鬥暴龍獸。

回想起那時候，林任鴻略感遺憾說：「後來才發現這是我對弟弟的愛，想逗他、跟他互動，反而造成反效果，自此之後，我也改變了跟弟弟溝通、交流的方式，到現在我們無須多言，就能瞭解彼此心中的想法。」

林任鴻。（T1聯盟提供）

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