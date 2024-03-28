晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》熱身賽吸引9.3萬人 聯盟公布成長數據！

2024/03/28 11:42

中職舉辦在大巨蛋熱身賽，吸引破萬球迷進場觀戰。（資料照，記者陳志曲攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024中職官辦熱身賽今年一共30場賽事進場總人數93074人、場均3102人，比起去年29場總人數要增加近6.14萬人、場均成長184%，就算扣除臺北大巨蛋2場比賽3.6萬人，今年公辦熱身賽28場非大巨蛋賽事也吸引近5.7萬人進場、場均2030人，也比2023年的場均1091人，成長高達86%。

今年熱身賽開打前，聯盟就首度規劃加入「假日應援」活動，凡周六、日場次均有規劃團長與女孩帶動應援，許多場次甚至有主客球隊雙應援，也讓新、舊球迷朋友們提早熱身，熟悉球員應援曲，也讓以往較沈悶無應援的熱身賽事變得熱鬧活潑不少，吸引許多家長帶著孩子進場。

而今年熱身賽的話題也不少，有大巨蛋效應，球迷嚐鮮，甚至連台北101大樓都史上首度為中華職棒35年點燈祝福，吸引不少媒體報導關注，也讓今年熱身賽話題不斷。不僅球場上有睽違15年，中華職棒重返6隊的熱門話題；場邊也有女孩轉隊與改組的熱烈討論，在熱身賽期間應援葉保弟爆紅的女孩一粒，也讓斗六棒球場象鷹之戰吸引破七千人的熱潮。

3月23日中信兄弟與台鋼雄鷹的斗六之戰吸引7315人進場，是史上第3多人，扣除兩場大巨蛋外，是本季熱身賽室外球場之最，中職熱身賽史上前3名票房都在今年所創下。

中職熱身賽史上最多人進場是2015年3月14日在桃園球場的中信兄弟站Lamigo桃猿7068人，扣除大巨蛋，今年3月23日也被斗六球場的7315人超越。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。