中職》熱身賽吸引9.3萬人 聯盟公布成長數據！

中職舉辦在大巨蛋熱身賽，吸引破萬球迷進場觀戰。（資料照，記者陳志曲攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024中職官辦熱身賽今年一共30場賽事進場總人數93074人、場均3102人，比起去年29場總人數要增加近6.14萬人、場均成長184%，就算扣除臺北大巨蛋2場比賽3.6萬人，今年公辦熱身賽28場非大巨蛋賽事也吸引近5.7萬人進場、場均2030人，也比2023年的場均1091人，成長高達86%。

今年熱身賽開打前，聯盟就首度規劃加入「假日應援」活動，凡周六、日場次均有規劃團長與女孩帶動應援，許多場次甚至有主客球隊雙應援，也讓新、舊球迷朋友們提早熱身，熟悉球員應援曲，也讓以往較沈悶無應援的熱身賽事變得熱鬧活潑不少，吸引許多家長帶著孩子進場。

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而今年熱身賽的話題也不少，有大巨蛋效應，球迷嚐鮮，甚至連台北101大樓都史上首度為中華職棒35年點燈祝福，吸引不少媒體報導關注，也讓今年熱身賽話題不斷。不僅球場上有睽違15年，中華職棒重返6隊的熱門話題；場邊也有女孩轉隊與改組的熱烈討論，在熱身賽期間應援葉保弟爆紅的女孩一粒，也讓斗六棒球場象鷹之戰吸引破七千人的熱潮。

3月23日中信兄弟與台鋼雄鷹的斗六之戰吸引7315人進場，是史上第3多人，扣除兩場大巨蛋外，是本季熱身賽室外球場之最，中職熱身賽史上前3名票房都在今年所創下。

中職熱身賽史上最多人進場是2015年3月14日在桃園球場的中信兄弟站Lamigo桃猿7068人，扣除大巨蛋，今年3月23日也被斗六球場的7315人超越。

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