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中職》重磅補強！富邦簽下人氣韓籍成員 IG追蹤逾73萬

2024/03/28 11:43

女神李雅英壓軸加盟Fubon Angels。（富邦提供）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將啦啦隊Fubon Angels持續補強不間斷，今日公佈再簽下來自韓國的李雅英加盟，Fubon Angels將以25位女孩（22名正式成員與3名練習生）的陣容迎接2024新球季，4月3日、4日富邦悍將新莊主場開幕系列戰，Fubon Angels將全員到齊與球迷相見。

來自韓國的李雅英啦啦隊經歷豐富，在韓職曾擔任樂天巨人、起亞虎和NC恐龍的啦啦隊，去年還獲選NC恐龍啦啦隊票選人氣王，除了棒球之外，也擔任過籃球、排球和足球的啦啦隊成員。同時身為職業模特兒的李雅英，個人IG擁有超過73萬粉絲追蹤，Reels短影音更曾有過單支影片3462萬、總影片破億的驚人觀看次數。擁有極高人氣的李雅英，過去有多次來到台灣的經驗，對於中華職棒球迷的熱情印象深刻，今年決定正式加盟Fubon Angels，成為富邦悍將的專屬拉拉隊成員！

在李雅英壓軸加入Fubon Angels後，本季Fubon Angels共有22位正式成員，分別為東東、慈妹、潔米、檸檬、朱朱、秀秀子、丹丹、蓁蓁、Tiffany、Jessy、安娜、維心、Kesha、沁沁、奶昔、大頭、卡洛琳、栗子、寶兒與韓籍成員李晧禎、南珉貞、李雅英，另外有3名練習生潔潔、雅惟和Kapo，富邦悍將4月3日、4日「Go Stronger #夠悍」開幕系列戰主題日，25名Angels將全員到齊，一起嗨翻新莊環形舞台，與家人們一起為富邦悍將大聲加油吶喊！

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