WTT仁川冠軍賽》直落三解決丹麥一哥 林昀儒挺進16強

林昀儒直落三收拾丹麥名將葛洛斯，闖進男單16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第6的「沉默刺客」林昀儒，今天在2024年WTT仁川冠軍賽男單首輪首輪，以直落三擊退丹麥一哥葛洛斯，輕鬆挺進16強。

世界排名28的葛洛斯，去年曾奪下杜哈支線賽男單冠軍，去年6月在拉哥斯挑戰賽更連續擊退袁勵岑和孫聞兩名中國好手，直到四強賽才敗給另一中國名將周啟豪，締造生涯代表作。

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今年團體世錦賽，葛洛斯和世界排名第5的法國「眼鏡弟」F.勒布朗鏖戰5局才以2:3落敗。

面對首次交手的葛洛斯，林昀儒首局在開局4:1領先下，被對手打出一波6:2的反擊，反倒以6:7落後。危急時刻，小林反手美技連發，加上一記精彩的接發球正手挑斜線，一口氣連拿5分，11:7先馳得點。

第2局，林昀儒在4平後連得3分拉開比數，11:7再下一城。前兩局小林就吃了對手4顆發球，完全壓制對手前三板的攻擊。

第3局，戰況起伏跌宕，林昀儒在開局0:3落後下連拿4分，迫使對手叫暫停，葛洛斯在恢復比賽後一度以6:5反超，但小林也靠著精湛的防守功力，以9:7奪回領先。葛洛斯隨後把握自己兩個發球追成9平，決勝時刻，小林也連續正手發球搶攻得手，連得兩分以11:9旗開得勝，下一輪將對上「南韓內戰」張禹珍和安宰賢的勝方。

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