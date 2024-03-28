PLG、T1兒童節聯手！奶爸曾柏喻、蔡文誠邀請大家到球場交換玩具

「leT\'s Play 一起玩ㄅ！」視覺。（PLG提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕P. LEAGUE+ 今公布，兒童假期即將到來，P. LEAGUE+ 與T1聯盟聯手舉辦「leT's Play 一起玩ㄅ！」兒童節公益活動，與「台灣玩具圖書館」合作於04/04 – 04/07臺北富邦勇士、桃園璞園領航猿、新竹御頂攻城獅，以及新北中信特攻、臺南台鋼獵鷹、高雄全家海神等賽事主場設置「玩具捐贈箱」，募集球迷朋友們不再需要的玩具，重新整理，讓他們能帶給下一位主人更多歡樂回憶！PLG則有勇士蔡文誠、領航猿喬楚瑜、攻城獅曾柏喻等球員大方分享關於兒童節的小故事，並期待球迷共同響應，完整訪問將陸續在聯盟官方社群上線，請球迷持續鎖定！

從小在眷村長大的喬楚瑜，回想起小時候，最大的回憶就是騎著腳踏車和朋友們在眷村巷弄中競速，在巷口的柑仔店買遊戲王卡，喬楚瑜表示：「都要存好久的零用錢才能買到更好的卡，雖然現在都已經變成收藏品，但想起那段時光還是很快樂。」他也透露：「現在對我來說，最大的滿足感就是買玩具給我家的寵物娜妮，看她開心的樣子，我也很快樂。希望大家踴躍到領航猿主場捐贈自己不再需要的玩具，分享給下一位主人！」

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新晉奶爸曾柏喻，對於兒童節的印象已經很模糊，他表示「小時候家裡條件不允許，因此也不會有太多的玩具，現在自己當爸爸了，不只是兒童節，各個節日我和老婆都會希望讓女兒充滿儀式感的度過！」他也強調：「因為小朋友現在的玩具很多，我也會把玩具捐贈出來，希望有更多的人可以和我女兒一起分享她的快樂！」

奇妙老爹蔡文誠表示：「兒童節是每個小孩最期待的節日，而對於小時候成長階段的我來說，玩具陪伴我度過喜怒哀樂，承載我的童年回憶。希望藉由這次的活動，邀請球迷以實際行動做公益，將家中用不到的玩具帶來勇士主場，透過回收再利用的方式，讓每個玩具找到新的主人！」

球員們除分享對於玩具的回憶，也率先捐贈自己心愛的玩具，並號召球迷朋友一同響應，4/4起凡至聯盟攤位捐贈舊玩具，即可獲得手繪貼紙一張。

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