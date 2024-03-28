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NBA》太陽杜蘭特站出來轟30分！ 擊敗龍頭金塊力拚逃離附加賽

2024/03/28 14:50

約基奇（中）。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在附加賽邊緣徘徊的太陽，今天靠著大哥杜蘭特（Kevin Durant）30分13籃板5火鍋領銜，以104：97擊敗西部龍頭金塊，目前距離西6的獨行俠僅差0.5場勝差。

太陽是現在全聯盟剩餘賽程強度最高的一支球隊，儘管今天擊敗金塊讓排名超過國王來到西部第7，但接下來他們將要依序對上雷霆、鵜鶘、騎士、灰狼、鵜鶘、快艇、快艇、國王、灰狼，以目前戰績來看，每一隊都是勝率在5成以上的強隊，且除了國王外都待在季後賽前6名當中，太陽要想闖進西部前6難度相當高。

本場比賽金塊依舊沒有先發後衛穆雷（Jamal Murray）在場，他因為左腳踝扭傷連續缺席3場比賽，而太陽方面，先發中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）則是在上戰不敵馬刺的比賽扭傷右腳踝缺席。太陽在第二節打出30：23的分差拉開比數，第三節一度取得71：56領先，最後被追近到71：68，不過之後太陽馬上用三分攻勢要回領先地位，隨後便穩定維持住自身領先到最後收下比賽。

杜蘭特（中）。（今日美國）

杜蘭特今天拿下全場最高的30分外帶13籃板與5火鍋，布克（Devin Booker）手感不佳17投5中得17分9助攻，畢爾（Bradley Beal）11投3中得10分7助攻，艾倫（Grayson Allen）13分進帳，板凳出發的E.戈登（Eric Gordon）進帳10分，T.楊恩（Thaddeus Young）替補上陣表現優異拿下6分9籃板2助攻1抄截。

金塊約基奇（Nikola Jokic）22分9籃板10助攻，A.戈登（Aaron Gordon）18分6籃板，波特（Michael Porter Jr.）18分，不過今天金塊整體三分40投僅10中，命中率不佳只有25%，反觀太陽全場三分33投16中，命中率48.5%比整體投籃命中率47.0%還高，也成為勝負的分水嶺。

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