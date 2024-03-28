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網球》被問到退休決定 美國女將無奈：如果我是男的就不用多解釋

2024/03/28 13:45

美國女將柯林絲。（USA TODAY Sports）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界排名53的美國女將柯林絲（Danielle Collins）宣布本季打完就要退休，但隨著她今天打進邁阿密網賽女單4強，展現不錯狀態，讓外媒再次問起此決定，只是這讓她略感無奈，「如果我是男的，我也許不需為自己做這麼多解釋。」

30歲的柯林絲曾在2022年高居世界排名第7，生涯曾拿過2座WTA巡迴賽冠軍，但她今年在澳網次輪結束後拋出退休宣言，表明本季打完就會高掛球拍。

柯林絲今在邁阿密8強以6：3、6：2橫掃法國賈西亞（Caroline Garcia），收下4強門票，賽後被問到關於當時說的退休決定，她說：「這很有趣，當我宣布要退休時，很多人來祝賀我，為我感到興奮，但與此同時，我感覺我需要做很多解釋，如果我是男的，或許我不需為自己多做解釋。」

儘管記者說明這並無關性別，只是覺得他打得不錯，柯林絲說：「在很多不同的狀況下，我都需要去解釋自己為何要退休，我患有一種慢性炎症，這會影響我受孕，這是一個個人原因，我需不斷去解釋，你問的問題很好，但歸根究底，這是一個很個人的決定，生活除了網球還有很多可能，我很享受我的職業生涯，出來比賽收穫很多樂趣，但最終這是一個真的很重大的人生決定，我想這很好理解。」

柯林絲將對上俄羅斯女將亞歷山卓娃（Ekaterina Alexandrova），爭奪邁阿密女單決賽門票。

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