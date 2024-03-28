中職》安排樂天女孩私接商演活動 前經紀人、前領隊遭起訴

浦韋青。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕中華職棒樂天桃猿隊球團去年10月底向桃園地檢署告發前領隊浦韋青、前經紀人陳元凱，涉嫌安排球團旗下啦啦隊「樂天女孩」私接活動牟利，桃園地檢署今偵結依背信、商業會計法將陳元凱、浦韋青、浦男票務部趙姓妻子、3家經紀公司人員共6人起訴，並聲請沒收被告陳元凱等人不法所得1231萬9437元，以維護台灣樂天棒球隊公司權益。

桃檢及法務部廉政署受理樂天球團告訴其公司行銷部經理陳元凱私接活動案，指派檢察官塗又臻指揮法務部廉政署偵辦，並於今年1月30日持法院核發搜索票，至陳男住處、辦公室等處所搜索，並通知其到案，經檢方訊後後認陳男涉犯背信罪嫌重大且有串證之虞，當庭逮捕後向法院聲請羈押獲准。

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起訴指出，全案經傳訊相關被告、證人、分析陳男等人手機紀錄及調取相關金流後，發現陳男涉嫌違反樂天公司工作規則，藉由擔任「樂天女孩」經紀人，並代表樂天公司對外與廠商接洽演藝活動工作的機會，逕自以其所經營的行銷公司，與廠商接洽安排樂天女孩演藝活動並收取費用，為避免被樂天公司察覺，在收取廠商演藝活動費用後，再與黃姓、郭姓男子謀議，由其2人公司開立低報不實發票給樂天公司，陳男則從中賺取不法利益達新臺幣1190萬8447元。

起訴指出，另察覺樂天公司副總經理浦韋青為達2022年6月25、26日棒球隊門票銷售量，與行銷公司業務部郭姓副理謀議，由浦韋青指示樂天公司票務部售票人員、也是其趙姓配偶，製作該公司購買30萬元門票的不實銷售記錄，製造門票銷售假象，後因因樂天公司遲未收到該公司30萬元票款，郭男為求可順利自公司挪用30萬元核銷票款，竟由趙女交付不實請款單，使公司誤信而支出30萬元給樂天公司。

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