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中職》驚訝李宗賢一整年守三壘！ 悍將日籍教練讚嘆：以他的能力...

2024/03/28 15:01

日籍教練稻田直人。（資料照，記者廖耀東攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將內野手李宗賢今年移防二壘，擔任內野統籌教練的稻田直人認為，李宗賢在二壘能有更大價值。

上季擔任悍將主戰三壘手的李宗賢指出，教練團有詢問他回到中線的想法，自己也希望多嘗試不同守備位置，「我是真的希望可以去挑戰這個位置，春訓也花蠻多時間訓練。」

日籍教練稻田直人表示，很訝異李宗賢守了一整年三壘，「以他的身體條件，解讀賽場能力和聰明程度，在我觀察了一段時間後，我認為宗賢在二壘能發揮更大價值。」

稻田直人直言：「我希望像這樣去年能打出3成打擊率的主力球員，也能夠成為球隊的中線鎮守二壘，畢竟中線防守是非常重要的，以宗賢的智慧和對棒球的理解，我覺得他更適合二壘手。」

李宗賢（資料照，記者林正堃攝）

李宗賢也談到守二壘的挑戰，「我覺得是跑位，因為你要去跑很多線，接外野傳回來的球，還有一些補位，這是需要再熟悉的地方。」

稻田直人認為，即便春訓練的東西無法馬上立竿見影，但球員會在賽季中不斷成長，「他很可能會意識到各種磨難，恐怕比他想像的還要艱難，但我認為宗賢的個性能克服困難，能勝任這個角色。」

對於接下新任務，李宗賢也給予自己目標，希望能鞏固球隊中線，「希望可以讓自己有多守位，讓自己更有價值！」

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