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WTT仁川冠軍賽》直落三擊退18歲南韓新星 鄭怡靜搭上16強列車

2024/03/28 16:12

鄭怡靜擊敗南韓新秀金娜英，挺進女單16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣一姐鄭怡靜今天在WTT仁川冠軍賽女單首輪，以直落三力退18歲地主新星金娜英，16強將遭遇中國名將王曼昱和德國女將米特蘭的勝方。

世界排名11的鄭怡靜首度對上世界排名30的金娜英，一開賽就連丟4分，最多更以4:9落後，鄭怡靜隨後展開逆襲，連續搶攻得手連拿6分以10:9先聽牌。

金娜英隨後正手發球搶攻破解局點，並以11:10反超，關鍵時刻，鄭怡靜不慌不忙先以精采的正手變線化解局點，接著再連拿2分，13:11後來居上。

第2局，鄭怡靜在開局6:2領先下，雖一度被追到10:9，但決勝時刻受到幸運女神眷顧，以一記幸運的擦邊球絕殺對手，11:9再下一城。

第3局，鄭怡靜在開局0:2落後下，打出一波10:1的猛烈攻勢，取得10:3聽牌，眼看勝利近在咫尺，但金娜英沒有放棄，拚命搏殺，連續救回5個賽末點，還迫使鄭怡靜叫出暫停，不過，經驗老到的鄭怡靜最後仍以11:8拿下勝利，搶下16強門票。

另一場男單首輪賽事，19歲小將高承睿迎戰世界排名22的法國眼鏡哥A.勒布朗。

高承睿前兩局還不適應勒布朗的快節奏打法，以4:11、9:11連丟兩局。第3局，小高克服開局3:7落後，在5:8時連續正手搶攻得手，一口氣連拿6分，以11:8扳回一城。

第4局，高承睿在開局2:0領先下，被勒布朗打出一波9:1的強攻，最終以5:11落敗。

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