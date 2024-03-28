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NFL》重大變革！聯盟將採全新開球規則 鋼人因應新制速簽明星回攻手

2024/03/28 17:44

NFL將採全新開球規則，圖為巴爾的摩烏鴉明星踢球員塔克（Justin Tucker）。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NFL即將迎來重大變革，日前年度會議中，各球團老闆以29：3投票通過，新球季的開球規則會有大幅度的變動，不僅有望降低球員受傷風險，也大大增加回攻達陣的機率，進而讓比賽精采度提升。而開球新制公布幾小時後，匹茲堡鋼人也馬上簽下聯盟回攻達陣紀錄保持人、老將跑衛帕特森（Cordarrelle Patterson）。

NFL新球季的開球形式與去年賽季XFL的規則相同，開球一樣從己方35碼，不過原先開球方特別組列陣於己方35碼，將改在對方（接球方）40碼，意味著雙方特別組球員之間僅有10碼差距；而當踢球員開球後，球必須落入對方20碼到達陣線的「接球區」，被回攻手接到後，雙方特別組才能移動。

因此，只要開球落入「接球區」就勢必要回攻，讓「Touchback」成為歷史。若開球不及接球區且被擋下，將視同出界，接球方將從40碼起攻；若開球進入達陣區被擋下，或飛越、彈出達陣區，接球方將從35碼起攻；若開球進入接球區後球滾進達陣區且被擋下，接球方將從20碼起攻。

開球新制僅適用於2024年賽季，2025年賽季可能還會視情況調整。不過在新制之下，除了減少開球方與接球方特別組球員衝撞的頻率，降低受傷風險外，更刺激了回攻達陣的可能性，進而增加比賽精彩度。聯盟主席古德爾（Roger Goodell）也表示，開球新制未來可能還需要進行修改，但同時這也是聯盟一大進步。

而在新制產生後，鋼人隊也立刻有動作，以2年600萬美元簽下33歲資深跑衛帕特森。帕特森以開球回攻聞名，生涯共拿下9次開球回攻達陣，是聯盟史上最高紀錄。而帕特森也能在進攻組中充當接球員或跑陣的武器，其角色將會與過往在亞特蘭大獵鷹相似，如今在聯盟開球新制下，帕特森有望自己所創下的障礙再往上堆高。

鋼人簽下帕特森。（資料照）

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