NFL》重大變革！聯盟將採全新開球規則 鋼人因應新制速簽明星回攻手

〔體育中心/綜合報導〕NFL即將迎來重大變革,日前年度會議中,各球團老闆以29:3投票通過,新球季的開球規則會有大幅度的變動,不僅有望降低球員受傷風險,也大大增加回攻達陣的機率,進而讓比賽精采度提升。而開球新制公布幾小時後,匹茲堡鋼人也馬上簽下聯盟回攻達陣紀錄保持人、老將跑衛帕特森(Cordarrelle Patterson)。

NFL新球季的開球形式與去年賽季XFL的規則相同,開球一樣從己方35碼,不過原先開球方特別組列陣於己方35碼,將改在對方(接球方)40碼,意味著雙方特別組球員之間僅有10碼差距;而當踢球員開球後,球必須落入對方20碼到達陣線的「接球區」,被回攻手接到後,雙方特別組才能移動。

因此,只要開球落入「接球區」就勢必要回攻,讓「Touchback」成為歷史。若開球不及接球區且被擋下,將視同出界,接球方將從40碼起攻;若開球進入達陣區被擋下,或飛越、彈出達陣區,接球方將從35碼起攻;若開球進入接球區後球滾進達陣區且被擋下,接球方將從20碼起攻。

