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MLB》陽岱鋼曝水原一平真面目！認了好交情

2024/03/28 17:05

陽岱鋼接受採訪稱跟水原一平交情不錯。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕道奇隊球星大谷翔平前任專屬翻譯水原一平驚爆涉賭欠債，目前已遭到道奇開除，大谷團隊也指控水原一平大規模竊取大筆資金。日職火腿鬥士隊相關人士接受媒體採訪，提到水原一平並非是賭博新手；而過去效力火腿鬥士隊的陽岱鋼，也揭露與水原一平的交情。

水原一平驚爆涉賭欠債。（美聯社）

《週刊文春》報導，火腿鬥士隊自2016年起，會到美國亞利桑那州進行春訓，水原一平的父親會到場幫大家準備日本料理。火腿鬥士隊相關人士透露，直到球隊禁止前，其實休息日大家都會去酒店附設的賭場玩，水原一平並不是賭場新手，還會告訴其他球員一些小訣竅，像是「不要去裡面的那一桌」等。

不過該球員也提到，水原一平的薪水並不高，所以不會如同其他球員一樣大把的撒錢。

《週刊文春》也訪問曾效力火腿鬥士隊、將加入日本職棒二軍新球隊「Oisix新潟Albirex」的陽岱鋼。他表示，自己與水原一平交情不錯，2年前曾在美國也見過面，跟他拿了大谷翔平的比賽門票。被問及是否與水原一平去賭場，陽岱鋼則回應，「我去看了NBA，但那是第一次參加亞利桑那的訓練，所以其他球員幾乎都去了。」

媒體追問水原一平是否看起來好賭，陽岱鋼給了否定答案：「完全感覺不出來，所以新聞被報出來時，我也很驚訝。」

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