晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

NFL》離美足夢想更近一步！威爾斯橄欖球新星加盟衛冕軍酋長

2024/03/28 20:19

橄欖球新星里斯扎米特。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕橄欖球選手能「跨行」轉戰美式足球界，甚至挑戰美足最高殿堂NFL嗎？只要有心就可以！根據《Bleacher Report》記者舒爾茲（Jordan Schultz）報導，23歲的威爾斯橄欖球新星里斯扎米特（Louis Rees-Zammit）將與衛冕軍堪薩斯酋長簽約，距離NFL美夢更進一步。

里斯扎米特在英格蘭橄欖球超級聯賽的英國與愛爾蘭雄獅隊，以及威爾斯橄欖球國家隊效力，司職翼鋒（Wing），是橄欖球界的新星。然而就在今年的橄欖球六國錦標賽開打前，里斯扎米特在Instagram上宣布，自己即將退出橄欖球界，去追尋自己的NFL夢想。

里斯扎米特在1月加入國際球員通道計畫，成為該計畫成立以來招募過最大牌的球星。他在上週參加位於佛羅裡達州的國際球員聯合訓練營，在球面前進行40碼衝刺，跑出4.43秒的不俗成績。此外，他也拜訪不少球團，如紐約噴射機、克利夫蘭布朗、丹佛野馬與酋長。

NFL休季訓練營約有90人，將從4月中旬展開，屆時里斯扎米特將首度與酋長隊友一同訓練。他也預計將參加5月中旬的新秀訓練營，經過OTA（Organized Team Activities）階段後，於7月中旬返回訓練營，力拼開季53人名單。若無法擠進53名單，里斯扎米特也還能以練習陣容（practice squad）的身份留隊。

里斯扎米特先前受訪則提到，他希望向舊金山49人的兩位當家球星麥卡弗（Christian McCaffrey）與山謬（Deebo Samuel）看齊，這兩人都是能跑能接的好手；另外，他也表示自己成長過程中也很喜歡費城老鷹傳奇外接手傑克森（DeSean Jackson）。

根據報導，里斯扎米特進入NFL後，預計將擔任跑衛或是外接手。不過在酋長總教練里德（Andy Reid）的靈活調度下，里斯扎米特可能會以更多不同的角色做出貢獻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。