NFL》離美足夢想更近一步！威爾斯橄欖球新星加盟衛冕軍酋長

橄欖球新星里斯扎米特。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕橄欖球選手能「跨行」轉戰美式足球界，甚至挑戰美足最高殿堂NFL嗎？只要有心就可以！根據《Bleacher Report》記者舒爾茲（Jordan Schultz）報導，23歲的威爾斯橄欖球新星里斯扎米特（Louis Rees-Zammit）將與衛冕軍堪薩斯酋長簽約，距離NFL美夢更進一步。

里斯扎米特在英格蘭橄欖球超級聯賽的英國與愛爾蘭雄獅隊，以及威爾斯橄欖球國家隊效力，司職翼鋒（Wing），是橄欖球界的新星。然而就在今年的橄欖球六國錦標賽開打前，里斯扎米特在Instagram上宣布，自己即將退出橄欖球界，去追尋自己的NFL夢想。

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里斯扎米特在1月加入國際球員通道計畫，成為該計畫成立以來招募過最大牌的球星。他在上週參加位於佛羅裡達州的國際球員聯合訓練營，在球面前進行40碼衝刺，跑出4.43秒的不俗成績。此外，他也拜訪不少球團，如紐約噴射機、克利夫蘭布朗、丹佛野馬與酋長。

NFL休季訓練營約有90人，將從4月中旬展開，屆時里斯扎米特將首度與酋長隊友一同訓練。他也預計將參加5月中旬的新秀訓練營，經過OTA（Organized Team Activities）階段後，於7月中旬返回訓練營，力拼開季53人名單。若無法擠進53名單，里斯扎米特也還能以練習陣容（practice squad）的身份留隊。

里斯扎米特先前受訪則提到，他希望向舊金山49人的兩位當家球星麥卡弗（Christian McCaffrey）與山謬（Deebo Samuel）看齊，這兩人都是能跑能接的好手；另外，他也表示自己成長過程中也很喜歡費城老鷹傳奇外接手傑克森（DeSean Jackson）。

根據報導，里斯扎米特進入NFL後，預計將擔任跑衛或是外接手。不過在酋長總教練里德（Andy Reid）的靈活調度下，里斯扎米特可能會以更多不同的角色做出貢獻。

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