中職》比賽用球檢測數據出爐 沒變彈也沒變大顆

公辦熱身賽用球。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中華職棒聯盟每年開季前，都會在3月份委託台北市立大學運動器材科技研究所進行比賽用球檢測，該單位亦曾多次受世界棒壘球總會（WBSC）委託進行相關檢驗。

經恆溫恆濕14日後檢測，無論在外觀、縫線數、重量、圓周、直徑、縫線高度、縫線寬度、恢復係數（COR）及壓縮值（C-D）等共九項都為合格標準，今年恢復係數為0.554，在2021中華職棒通過「最嚴版」區間規範的0.540~0.560之間，完全符合規定。

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自蔡其昌會長上任後，為求比賽用球的品質穩定，檢測次數從原本的每年2次改為每年4次，從過去每次檢驗3顆逐步提高為24顆。同時，也變更合約加重檢測不合格的賠償金額。聯盟也強調，雖然棒球構造在全球仍為手工製作，不過為了維持比賽穩定度，2021年聯盟除了通過「最嚴格版本」的區間，近年更持續提高檢驗的次數與數量。

2023年四次檢測數據為0.555、0.551、0.547、0.554，此回2024首次檢測數據為0.554，符合標準。而今年官辦熱身賽30場賽事中僅出現31支全壘打，場均只有1.03支，與去年熱身賽29場出現29支全壘打，場均1支，幾乎沒有差異。而棒球的國際規範直徑區間為2.874-2.953，2024年第一次檢測數據直徑為2.89inch與去年2023的2.89inch相同，並無差異。

此次測試仍委由臺北市立大學運動器材科技研究所依照ASTM美國測試與材料學會測試標準進行，測試項目包括外觀、縫線數、重量、圓周、直徑、縫線高度、縫線寬度、恢復係數（COR）及壓縮值（C-D）等共九項。聯盟近年來均委託台北市立大學運動器材科技研究所進行比賽用球檢測，該單位亦曾接受世界棒壘球總會（WBSC）委託進行相關檢驗。

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