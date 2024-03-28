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羽球》大讚清晨盃是世界業餘之最！ 日本、南韓及澳洲都有專人來台取經

2024/03/28 18:22

澳洲裁判「台灣女兒」楊如雯（中）帶著裁判老公Greg（左2）並找了裁判友人Kenny（左1）、Alfred（右2）、Jimmy（右1）一起投入清晨盃執法。（全民羽球發展協會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕第52屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽競賽今台北體育館續戰，賽事除了吸引世界各國選手來台共襄盛舉，日本、南韓都有人專程到台灣觀摩，澳洲裁判「台灣女兒」楊如雯則帶著老公及朋友一同來執法，皆大讚清晨盃的賽事規模堪稱世界業餘賽事之最。

高陽盃執行長李成植已經連續多年來台觀摩清晨盃，他表示，清晨盃能吸引許多世界各國來台比賽，除了競爭輸贏，最重要是「以球會友」。

其實李成植原本跟羽球毫無關聯，主要是他在一個因緣際會下跟一位年長阿姨單挑羽球，想不到竟然1分都難不到，他苦笑表示，「我當下真的自尊心被傷到，也才下定決心投入羽球。」

李成植從2001年來台觀摩清晨盃，再把相關經驗注入高陽盃，提升賽事水準。高陽盃初期只有台灣選手會來參賽，不過經過19年的舉辦，現在也可以吸引10個以上的國家來比賽，但他還是不斷強調，論規模依舊是清晨盃最盛大。

全民羽球發展協會理事長吳宜倫指出，清晨盃創辦人吳文達先生及夫人和日本有長年友誼，日本是第一個邀請來台參加清晨盃的國家，而日本每年10月固定舉辦大阪婦女盃，更是世界最大型女性羽球業餘賽事。

大阪婦女盃創辦人之一的土肥昌代女士，當年就和三五好友一起打羽球，才興起舉辦專屬於婦女的賽事，如今賽事規模越來越大，台灣選手也會參賽。土肥昌代來台灣觀摩清晨盃多年，大讚清晨盃規模盛大，舉辦賽事品質又好，最驚艷是清晨盃引進即時比分系統，她也希望未來能把這套系統帶回日本。

日本、韓國的業餘賽事主辦單位來台觀摩，澳洲裁判也首次到清晨盃取經。去年曾到BWF世界羽球巡迴賽台北公開賽擔任線審的楊如雯，在澳洲不僅是羽球教練也是裁判，比較特別是她對台灣選手都很熟悉，之前土銀好手「左手重砲」林俊易到澳洲比賽，吸引當地媒體注意想進行採訪，楊如雯就兼任翻譯。

楊如雯在30幾年前移民到澳洲，對台灣的羽球實力是讚不絕口，畢竟澳洲當地的羽球普及度不如台灣。她這次透過全民羽球發展協會副秘書長徐正豪、賽事裁判長胡桂花牽線下首次參與清晨盃，同時也想讓澳洲的裁判水準提升，就找了包括自己的老公及朋友們一起到台灣。

楊如雯透露，這次第一次來清晨盃是「試水溫」，如今獲得不錯的經驗後，以後有機會想帶更多澳洲裁判到台灣學習，她同樣希望台灣裁判、球員都能到澳洲，讓台灣、澳洲的交流更頻繁，並提升澳洲的羽球風氣。

大阪婦女盃創辦人之一的土肥昌代女士大讚清晨盃規模盛大。（全民羽球發展協會提供）

南韓高陽盃執行長李成植，親自到台灣觀摩清晨盃。（全民羽球發展協會提供）

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