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西班牙大師賽》女單冠軍熱門人選泰國依瑟儂 直落二獲勝挺進8強

2024/03/28 18:50

依瑟儂。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon）今天在超級300系列西班牙羽球大師賽，以21：14、21：17力退蘇格蘭女將吉爾莫（Kirsty Gilmour），豪取對戰6連勝，也是她本季第4度打進女單8強，持續追逐今年首座冠軍。

世界排名14的依瑟儂本季狀況並沒有太理想，甚至在歐洲之旅除了德國公開賽打進8強外，在法國公開賽、全英公開賽及瑞士公開賽都是首輪出局，不過這回在西班牙榮膺女單第4種子也展現應有的競爭力，總算重返8強行列。

依瑟儂生涯對戰吉爾莫坐擁8勝1負的絕對優勢，今天首局於10：12落後打出一波11：2反擊，成功先下一城，再來第二局開賽就是連得5分，也讓吉爾莫只能在後苦追，最終依瑟儂該局完全沒有面臨落後狀況，以直落二告捷。

西班牙地主名將西班牙瑪琳（Carolina Marin）連摘全英公開賽、瑞士公開賽冠軍後，選擇休息未在家鄉父老面前出賽，所以依瑟儂和印度好手辛度（Pusarla Venkata Sindhu）、南韓金佳恩等也變成冠軍熱門。依瑟儂8強將對陣自家人李美妙，兩人先前6次交手，依瑟儂獲得4勝2敗，包括近兩次對戰都贏球。

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