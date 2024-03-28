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NBA》球迷注意！「法國小跑車」帕克4月訪台將舉辦見面會

2024/03/28 18:51

人在國外的前馬刺球星帕克接受台灣媒體的跨海連線訪問。（記者吳孟儒攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕「2024國泰NBA國際高中邀請賽」將於今年4月26日至28日在台北松山高中以及新竹縣立體育館點燃戰火。本次賽事邀請台灣松山高中、光復高中以及來自日本的福岡第一高校、開志國際高校，共4支菁英高中球隊相互切磋，並邀請 NBA 馬刺傳奇球星帕克（Tony Parker）來到台灣與球迷見面。

帕克生涯手握4枚NBA冠軍戒指，曾6度入選NBA明星賽，並於2007年獲選NBA總冠軍MVP，他來台預計於4月27日在松山高中舉辦球迷見面會。

國泰NBA國際高中邀請賽，除了邀請4支菁英隊伍捉對廝殺，國泰與 NBA也將「青年培力」的元素融入活動，特別邀請NBA華盛頓巫師的助理教練范特爾普（David Vanterpool）一同來到台灣，透過訓練、賽後檢討與影片分析來幫助年輕球員成長。

國泰金控策略溝通部協理施君蘭說：「國泰金控秉持的理念，一直是讓台灣接軌國際，讓世界看見台灣，無論在體育、藝文或其他相關領域，我們很積極對接資源，不僅讓台灣民眾享有好的體驗，也在其中展現自我。我們很期待今年的賽事，不僅精彩好看，而且讓參與的青年校隊獲得很棒的啟發。」

人在國外的前馬刺球星帕克接受台灣媒體的跨海連線訪問。（記者吳孟儒攝）

人在國外的前馬刺球星帕克接受台灣媒體的跨海連線訪問。（記者吳孟儒攝）

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