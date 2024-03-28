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中職》葉詠捷相隔近10年重返職棒 加入台鋼雄鷹擔任二軍助理投手教練

2024/03/28 19:49

葉詠捷。（球團提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台鋼雄鷹3月31日將迎來隊史首戰，今年二軍賽季則是4月2日在中信園區展開，由去年拿下總冠軍的台鋼雄鷹二軍迎戰中信兄弟二軍。迎接一軍賽季，農場系統也必須更加完善，投手部門由横田久則擔任統籌教練，一軍有投手教練蕭任汶、牛棚教練沈柏蒼，二軍則由福永春吾擔任助理投手教練，球團今天宣布簽下前兄弟象投手葉詠捷擔任二軍助理投手教練，強化教練團陣容，球衣背號72號。

葉詠捷曾是兄弟象投手教練、中信兄弟牛棚教練、中信兄弟投手助理教練，之後到母校穀保家商擔任投手教練，2016年重拾手套再度站上投手丘，以選手身分加盟新北市成棒隊，兼任投手教練，直到2022年還有登板紀錄。卸下選手身分後，去年加入新北市新埔國中擔任教練，職棒、基層都有執教經驗。加入年輕的台鋼雄鷹團隊，葉詠捷預先做了許多功課，對投手群有基本了解，未來將與教練團一同培養年輕選手，他表示，「會運用我的所學，不管在職業或是退下來以後在成棒隊、在基層所學，最重要是怎麼給選手方向，還有跟教練團、體能教練、防護員溝通與配合，掌握選手狀況，希望最快時間把選手調整好。」

葉詠捷中職生涯2006到2012年皆效力兄弟象，以後援為主，7年生涯累積198場出賽，其中159場後援，戰績25勝31敗、23中繼成功、1救援成功，防禦率5.17；生涯年為2008年，47場登板其中45場後援，戰績8勝8敗、10中繼成功、1救援成功，總計64.2局投球，防禦率3.34，是牛棚重要戰力。

相隔近10年重返職棒，葉詠捷成為中職新軍台鋼雄鷹一員，與過去許多老戰友重逢，過去在兄弟象選手時期，就曾給當時是投手教練的横田久則帶過，還曾跟蕭任汶當過室友；在穀保家商擔任投手教練時，曾帶過現陣中投手陳暐皓、外野手孫易伸；2016年到新北市成棒隊與楊達翔當過隊友，因此來到台鋼雄鷹並不陌生。

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