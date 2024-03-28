中職》新賽季3/30開打 張善政合體樂天桃猿向媽祖祈福這件事

桃園市長張善政（中左）準備「錢母包」與「幸運籤餅」逐一致贈樂天桃猿隊隊長林立（中右）等人。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕中華職棒邁入35年新賽季將在30日開打，桃園市長張善政今（28日）下午與樂天桃猿棒球隊一同前往主祀天上聖母（媽祖）的中壢仁海宮（又稱中壢媽）祈福，祈求在新賽季奪得佳績，球隊也將以總冠軍為目標努力。外界關注樂天桃園棒球場（桃園國際棒球場）改善工程進度，桃園市政府體育局表示，3大工程包括座位、燈光及排水已於今日如期報竣工，後續將邀中職前來評估草皮生長情形，確認是否適合開打。

樂天桃猿棒球隊近年與桃市府合作，推出許多在地化服務，並與市府推動主場冠名合作，回饋市民免費進場看球等，該球隊在隊史上曾獲7次年度總冠軍、14次季冠軍，今年賽季即將展開，桃市府將與桃猿同心力拚奪冠。

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除了誠心祈求媽祖庇佑，張善政今準備桃園客家文創小物「錢母包」與「幸運籤餅」分贈給領隊、教練、球員與工作人員等，祝福所有隊職員、教練、選手團結一心，參賽平安，突破佳績。

張善政說，市府感謝樂天領隊川田喜則來台上任後，對於球場整建與市府的配合，今改善工程將報竣，當初預設的工程目標逐一完成，另草皮生長情形是否已可保護球員比賽安全，將請中職到場確認，評估何時可在此比賽。

川田喜則感謝休賽期間體育署、桃市府支持改善球場，樂天連2年打進台灣大賽，今年將以總冠軍為目標努力，並持續招待桃園市民和學生觀賽，透過和在地結合獲市民支持，成為大家愛戴的球隊，今後樂天會努力並面對全新挑戰。

體育局長許彥輝會後說明，樂天桃園棒球場啟用15年來未曾重大修繕，為提升比賽環境與觀賽品質，市府去年完成「棒球場外野看台電視牆更新工程」，並推動球場優化改善工程，包括「場地排水及噴灌系統改善」、「夜間照明系統優化」及「外野看台地坪及座椅更新」等。今市府與球團一同向媽祖祈求優化工程圓滿，草皮順利長多一點，期待樂天桃猿主場賽事盡快回到桃園。

不過，場地排水及噴灌系統改善工程受天候陰晴不定影響，草皮生長不如預期，為考量比賽安全性，樂天桃猿目前有6場次比賽規畫於其他球場舉行，4月初中職將舉行審查會議，確認草皮生長狀況，並安排測試賽確認場地提供比賽可行性。

桃園市長張善政（中右）準備「錢母包」與「幸運籤餅」逐一致贈樂天桃猿隊領隊川田喜則（中左）。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政今赴中壢仁海宮，與樂天桃猿棒球隊一同在中壢仁海宮祈福，在新賽季奪得佳績。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政今赴中壢仁海宮，與樂天桃猿棒球隊一同在中壢仁海宮祈福，在新賽季奪得佳績。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（中）今赴中壢仁海宮，與樂天桃猿棒球隊一同在中壢仁海宮祈福，在新賽季奪得佳績。（記者李容萍攝）

樂天桃園棒球場改善工程包括座位、燈光及排水已於今日如期報竣工，（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（中）今赴中壢仁海宮，與樂天桃猿棒球隊一同在中壢仁海宮祈福，在新賽季奪得佳績，（桃市府提供）

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