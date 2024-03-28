電競》《LOL》電競史最大醜聞！越南賽區8隊32人打假賽 禁賽名單曝

《英雄聯盟》越南冠軍聯賽賽區28日宣布，共32名選手遭暫時禁賽。（翻攝自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕《英雄聯盟》職業聯賽之一的越南冠軍聯賽（Vietnam Championship Series，簡稱「VCS」）賽區，18日無預警將VCS 2024 春季賽剩餘賽事取消，同時公告要針對多支參賽隊伍，進行是否涉及假賽的調查。而官方今天（28日）宣布，VCS聯賽中的8隊無一倖免，總計32名選手遭暫時禁賽，有人稱是《英雄聯盟》電競史上最大醜聞。

打野位僅Levi（圖）沒事，其餘皆遭到禁賽。（翻攝自臉書）

據了解，越南賽區去年就發生假賽事件，SBTC戰隊被取消資格，戰隊擁有者終身禁賽，5名選手禁賽36個月。而VCS官方18日發出聲明，取消含當天在內、往後所有的春季例行賽，並指出3月14日的賽果亦不算數，春季的排名將截至第7周（3月10日）的比賽結果為止，該排名也將適用於決定進出決賽的隊伍。

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VCS官方今天公布調查結果，VCS聯賽中的8隊無一倖免，多達32名選手遭暫時禁賽，其中被禁賽最多人的是Rainbow Warriors戰隊，10名選手中就有8名遭殃，其他隊伍也有4至5名選手受波及，打野位僅Levi沒事，其餘皆遭到禁賽。官方透露，選手若不服可進行上訴。目前事件仍持續調查中，若有後續結果將進一步公告。

消息曝光後，在PTT論壇掀起熱烈討論，有網友說「看這串名單長度，會不會直接寫誰沒假賽比較方便？」也有人留言，「你賽區要沒了」、「這賽區解散了吧」、「整個賽區沒了一半」；針對Levi沒受到波及，不少人笑稱，「還好沒有兵長」、「沒事，沒有兵長」、「兵長是唯一沒有被抓的打野，我哭死，越南GOAT」。

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